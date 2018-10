Cinco abogadas denuncian también al juez que llamó "bicho" e "hija puta" a una víctima de malos tratos

Cinco abogadas con nombres y apellidos y su correspondiente número de colegiadas han presentado sendas quejas ante el Consejo General de Poder Judicial contra el juez Francisco Javier Martínez Derqui por el trato humillante y desconsiderado que dispensa a sus defendidas y también a ellas como letradas.

El magistrado Derqui es el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid que se burló de la modelo María Sanjuan, víctima de malos tratos, a la que llamó “bicho” e “hija puta” después de una vista tal y como se pudo escuchar en el vídeo del juzgado desvelado por la Cadena SER. El Consejo General del Poder Judicial mantiene abierta una investigación sobre el juez después de que María Sanjuan denunciara su actuación ante este organismo.

Esta redacción ha tenido acceso a dos de las nuevas quejas y ha podido hablar con las autoras quienes han decidido presentarlas tras ver el vídeo al darse cuenta de que el de Sanjuan no es un caso aislado. Una de ellas, la abogada Diana Carrillo, relata en el escrito que el magistrado cuestionó y puso en duda el testimonio de su defendida, una víctima de violencia de género a la que interrogó duramente y a la que humilló acusándola de forma incierta e injustificada de ocultar el procedimiento civil. Sostiene que la mujer se sintió doblemente agredida y maltratada, primero por su pareja y después por el juez que le denegó además la orden de protección solicitada sin darle ninguna importancia al parte médico de lesiones.

La abogada se queja así mismo del trato desconsiderado que recibió ella misma por parte del magistrado. Cuenta que la acusó de preconstituir una prueba cuando aportó un correo electrónico de la víctima en el que manifestaba tener miedo a denunciar debido a que seguía conviviendo con su pareja y sus tres hijos en el mismo domicilio, el único del que dispone. Dice la letrada que en los casi 30 años de profesión nunca había recibido un trato tan ofensivo.

Juzgados de violencia sobre la mujer en la calle Manuel Tovar. / ALBERTO POZAS

La abogada Carrillo termina su escrito señalando que ante esta falta de sensibilidad, Derqui no puede continuar como juez especializado en violencia de género porque oscurece además la labor ingente de otros muchos magistrados que hacen bien su trabajo en esta especialidad. Añade que su conducta constituye una burla hacia las víctimas, quienes una vez toman la difícil decisión de denunciar se ven humilladas y maltratadas de nuevo.

Otra de las cinco quejas presentadas hace unos días ante el Consejo General del Poder Judicial está firmada por la abogada Marta Matarredona. Esta letrada reproduce varios incidentes que tuvo con el juez Derqui. En uno de ellos, con la sala además repleta de estudiantes, el magistrado comenzó a dar puñetazos en la mesa totalmente fuera de sí mientras gritaba que quien le había dicho que podía hablar. Fue su reacción porque no la escuchó pedirle la venia. En el escrito relata también una denuncia que le puso el juez ante el Colegio de Abogados por no asistir a una comparecencia que no le habían notificado

Marta Matarredona señala que ha visto salir a otras compañeras llorando de la sala de vistas de Derqui, un juez que, según ella, no admite que se le replique y cuya animadversión suele ir dirigida casi siempre a las mujeres. Una diferencia de trato con respecto a los hombres que ella considera notoria, preocupante, indecente, injusta, inmoral e impropia de alguien a quien se le exige y presume de imparcialidad. Esta letrada coincide por todas estas razones en que el juez Derqui debe ser apartado de la jurisdicción especializada de violencia de género.