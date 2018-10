Denuncian a la directora de una residencia de ancianos después de verla con la joya de su madre muerta en el nuevo programa de Chicote

La nueva aventura televisiva de Chicote no deja de traer escandalos nuevos. Solo ha bastado un programa para destapar las negligencias gastronómicas de dos residencias de Salamanca. Una de ellas, Bellavista, no le acogio precisamente con sonrisas. El cocinero fue recibido con una cacerolada al grito de: "¡Chicote vete ya, no te queremos más!".

A continuación, el propietario de la residencia de Babilafuente, Rafael de la Torre, lo amenazó por teléfono: "Si usted saca en televisión algo que no me agrade, ire en contra de quien tenga que ir". Un principio tenso para el chef en esta nueva experiencia.

El collar perdido y hallado

Pero los disgustos no acaban ahí. Como ha desvelado el programa Liarla Pardo, también de La Sexta, una mujer ha denunciado por robo a Anabel Álvarez después de que ella apareciera, durante su entrevista con Chicote, luciendo una joya que, afirma, pertenecía a su madre fallecida, que fue una residente de Bellavista.

De derecha a izquierda, la directora de la residencia Anabel Álvarez, Alberto Chicote, y la cocinera de la residencia / La Sexta

Así lo explicaba Cristina Pardo: "Una persona tenía a su madre en la residencia de Salamanca. Cuando murio, le faltaba una joya. Ese collar lo llevaba colgado la directora de la residencia, y los familiares se direon cuenta viendo el programa. Lo han denunciado". La familia lo demuestra mostrando las fotografías de la fallecida con el colgante para que los espectadores saquen sus propias conclusiones.

El testimonio de la hija

Según contó la hija de la antigua residente de Bellavista: "Había ido muchas veces a ver a mi madre, pero con esta mujer nunca llegamos a hablar. Era muy raro poder hablar con ella".

"Desde que entró Anabel en la dirección, mi madre empezó a debilitarse. Ya no se encontraba tan animada". aseguraba la hija de la anciana fallecida