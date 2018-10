Así funciona la nueva forma de reproducir audios en WhatsApp

En 2013, WhatsApp introducía una de las funciones que a día de hoy son fundamentales para los usuarios de esta plataforma: las notas de voz. Una opción, que se ha convertido en una alternativa real a los mensajes tradicionales, mediante la que millones de usuarios se comunican con terceros a través de clips de sonido que pueden ser reproducidos una y otra vez.

Desde entonces, esta característica apenas ha sufrido variaciones. Sin embargo, y dado que cada vez son más las personas que se decantan por esta opción, la compañía ha introducido importantes novedades en lo que vamos de 2018. Durante estos últimos meses, la compañía ha desarrollado una opción para que los usuarios pudieran bloquear las notas de voz y para escucharlas antes de ser enviadas. Ahora, la compañía lanza una novedad para reproducir los audios de WhatsApp en sucesión.

Cómo reproducir los audios de WhatsApp

Si estás cansado de ir dando a cada clip de sonido individual cuando te han mandado más de una nota de voz, estás de enhorabuena. A través de una nueva actualización, que ha llegado por primera vez a las fases preliminares de iOS, la compañía te permitirá reproducir un audio tras otro cuando recibas dos o más mensajes de seguido, tal y como recoge WabetaInfo.

Para saber que has saltado de un audio de WhatsApp a otro, la plataforma de mensajería instantánea reproducirá un sonido para avisarte de que has avanzado hasta el siguiente clip de sonido. Gracias a ello, el usuario no tendrá que estar pulsando una y otra vez el botón de reproducir para poder escuchar ese mensaje tan importante.

Otras novedades de WhatsApp

Más allá de esta importante actualización, la compañía ha introducido pequeñas novedades en la fase preliminar de WhatsApp para iOS. Desde un nuevo menú contextual más sencillo, que se despliega en vertical, hasta la posibilidad de responder a las historias de WhatsApp con más opciones. A partir de ahora podrás mandar un documento, una ubicación, un contacto o clips de sonido, entre otras cosas.

Por lo tanto, el servicio de mensajería instantánea continúa introduciendo pequeñas novedades mientras trabaja en otras más relevantes. Desde el modo oscuro, del que ya se ha filtrado su diseño preliminar, hasta un modo vacaciones, las cuentas enlazadas o los stickers, una de las funciones más esperadas por los usuarios de WhatsApp.