Real Madrid - Viktoria Plzen, en directo: Ceballos, fuera de la convocatoria

El partido ante el Viktoria Plzen es mucho más que un compromiso europeo para Julen Lopetegui y su Real Madrid. El equipo blanco tiene ante el conjunto checo la oportunidad de empezar a revertir una situación que hace que el técnico esté prácticamente sentenciado y se dude incluso de que pueda llegar al Clásico de este domingo ante el Barcelona en el Camp Nou.

El técnico blanco hizo pública su convocatoria para este partido a última hora de este lunes y la principal novedad es la ausencia del centrocampista Dani Ceballos. El brasileño Vinícius entra en una lista compuesta por los siguientes jugadores: Keylor Navas, Courtois, Kiko Casilla, Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Isco, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Vinicius, Bale, Mariano y Benzema.

"Tenemos un partido que nos ilusiona mucho, lo afrontamos con máxima ambición y energía, más que nunca. No pienso en nada más que en el partido de mañana que requiere de toda nuestra energía", dijo este lunes Julen Lopetegui cuando fue preguntado si piensa en que puede ser su último encuentro como técnico del Real Madrid.

"No leo ni escucho. Lo que he hecho es analizar al rival y a mi equipo, preparar el partido con la máxima normalidad y ambición posible. No miro más allá de ese escenario porque es lo que me obliga mi responsabilidad como entrenador. Tenemos un partido de Champions precioso con un equipo que está vivo, sin ninguna duda, y estoy convencido de que va a hacer un gran partido", añadió.

Tensión en el entrenamiento

La víspera del partido estuvo marcada por el incidente entre Sergio Ramos y Sergio Reguilón. El capitán blanco se enfadó con el canterano por un roce fortuito durante el entrenamiento y le tiró dos balonazos. Posteriormente pidió disculpas en las redes sociales y pidió dar "carpetazo al asunto". Reguilón contestó por la misma vía haciendo hincapié en que está "siempre" con su equipo y el capitán.

Señal de tensión en un vestuario que lleva cinco partidos sin ganar cinco partidos (de los que ha perdido cuatro), lo que hace que sea séptimo en la clasificación de la Liga Santander y en la Liga de Campeones esté en la segunda posición de su grupo con un punto menos que el CSKA de Moscú (4) y los mismos que la Roma (3) después de dos encuentros disputados.

El partido lo podrás ver en directo a partir de las 21:00 horas en Movistar + Liga de Campeones y escucharlo en 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido y todo su equipo en una edición especial que comenzará a las 20:30 horas.