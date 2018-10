El campeón de la WWE, Roman Reigns, anuncia que padece leucemia

El luchador profesional estadounidense Leati Joseph "Joe" Anoa'i, más conocido como Roman Reigns por los seguidores de la WWE, ha renunciado al Título Universal de la compañía para luchar contra la leucemia. Así lo ha dado a conocer durante el último programa de Monday Night RAW, donde ha reconocido que lleva una década viviendo con ella.



Al comienzo del programa 1.326 de RAW, el campeón universal de la WWE subía al escenario para hablar con los seguidores de la compañía. Sin embargo, no poseía su característica indumentaria, sino que accedía al cuadrilátero con ropa de calle. Una vez allí, el luchador dejaba de lado su personaje y explicaba a los fans que se congregaban allí que se llamaba Joe.

"No os voy a mentir... necesitaré cada oración que me podáis dedicar"

A continuación, Roman Reigns comenzó a explicar que lleva luchando contra la leucemia desde hace más de una década y que ha vuelto, por lo que tiene que abandonar la WWE para tratarse de su enfermedad: "No os voy a mentir... necesitaré cada oración que me podáis dedicar. No busco vuestra compasión ni que os sintáis mal por mí, porque tengo fe".

El luchador de origen samoano reconoce que el día que le detectaron leucemia, en 2008, fue el más duro de su vida: "No tenía dinero, ni casa, esperaba un bebé y el fútbol americano había acabado conmigo". No obstante, reconoce que la WWE le ofreció una oportunidad única que cambiaría su vida para siempre. A pesar de los abucheos del público, Roman Reigns reconoce que siempre ha sido feliz sobre el cuadrilátero, por lo que espera estar de vuelta cuanto antes.

No es una retirada definitiva



A pesar de anunciar su retiro, Roman Reigns ha reconocido que no se trata de algo definitivo. Por lo tanto, el luchador se someterá a un tratamiento para que su enfermedad vuelva a remitir con el objetivo de volver al cuadrilátero cuanto antes y reconquistar el título que ha dejado vacante.



Tras este anuncio, Leati Joseph "Joe" Anoa'i abandonaba el cuadrilátero visiblemente emocionado ante los cánticos de los aficionados, quienes le agradecieron su trabajo. Una serie de agradecimientos que se trasladaba a las redes sociales, donde grandes estrellas de este deporte han mandado ánimos a un luchador que tendrá que enfrentarse a su mayor rival.