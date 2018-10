Rubiales, sobre Tebas: "Yo estoy enamorado del fútbol y él del dinero"

Luis Rubiales, presidente de la Federación, ha hablado muy claro sobre las diferencias entre él y Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Yo estoy enamorado del fútbol y él del dinero".

Durante una entrevista con el diario deportivo Sport, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirma la tensión entre ambos presidentes: "No creo que nos vayamos a ir juntos de vacaciones nunca". Los choques entre ambos han sido varios durante los cinco meses que lleva Rubiales como presidente.

"No tenemos por qué hacer sangre. Hay determinadas formas de explicar las cosas que perjudican o pueden beneficiar. Yo llevo cinco meses y estoy abierto a mejorar, pero creo que he podido hablar una o dos veces sobre la figura de Javier", explicó.

El presidente de la Federación apuntó que es Tebas el que suele iniciar los enfrentamientos: "me encuentro muchos más comentarios de él hacia mí que al revés y casi siempre son poco respetuosos sobre cómo me ve él".

"No es importante cómo me ve el, sino cómo ve al fútbol (...) Estoy enamorado del fútbol y creo que la diferencia es que Javier está enamorado del dinero y del negocio. Yo creo que es importante, pero no a costa de todo", explicó.