El crimen que sacude la diplomacia internacional: preguntas y respuestas sobre el caso Khashoggi

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este martes en una comparecencia desde el parlamento que el periodista opositor saudí Jamal Khashoggi, que desapareció hace tres semanas en el consulado de su país en Estambul, fue víctima de un asesinato premeditado. "Esta claro que esta operación no ocurrió por casualidad, sino que fue fruto de una planificación. Tenemos fuertes indicios en este sentido", ha subrayado.

"El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue premeditado", ha insistido Erdogan. El mandatario ha señalado que la investigación de las autoridades turcas continúa y ha pedido que los 18 ciudadanos detenidos en Arabia Saudí en relación con el asesinato sean juzgados en Turquía. "Hago una llamamiento al rey Salmán para que estas personas sean juzgadas en Estambul", ha afirmado Erdogan. "El asesinato pudo haber ocurrido en el consulado, oficialmente territorio saudí, pero está en nuestro país. No puede ser ocultado por la inmunidad diplomática", ha declarado.

El mandatario ha descrito detalles de la investigación turca que hasta ahora habían aparecido en la prensa como filtraciones anónimas, poniendo el acento en que fue un acto premeditado. Por ejemplo, Erdogan ha confirmado que Jamal Khashoggi no abandonó el consulado y que la investigación policial se extiende a un bosque en el noroeste de la ciudad y al municipio de Yalova, en una provincia colindante a Estambul. "La información y evidencias que tenemos indican que Khashoggi fue víctima de un salvaje asesinato. Ocultar semejante atrocidad dañaría la conciencia de toda la humanidad", ha declarado el presidente turco, que incluso a apelado a la "sensibilidad" de los implicados, especialmente a la de Arabia Saudí.

El líder turco también ha criticado la lentitud de la investigación del asesinato debido a la tardanza de los permisos de Riad que las autoridades turcas necesitan para poder acceder a las dependencias del consulado, bajo inmunidad diplomática. Además, ha exigido a las autoridades saudíes que revelen dónde está el cadáver del periodista y exigió saber quién dio las órdenes del crimen. "Por qué se reúnen 15 saudíes en Estambul el día del crimen, de quién reciben órdenes esas personas, por qué no se permite registrar el consulado de inmediato, sino días después, por qué se hacen declaraciones insostenibles sobre el asesinato, por qué no hay un cadáver hasta ahora", se ha cuestionado Erdogan. El presidente turco, por último, ha apelado al rey saudí para pedir que se revele al identidad del supuesto "colaborador local" que ayudó, según la versión de Riad, a las autoridades consulares a deshacerse del cadáver de Khashoggi.

Esta es la cronología de los hechos:

Viernes, 28 de septiembre:

11.50 hora local: Khashoggi acude al consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos para la boda con su prometida turca Hatice Cengiz. Tiene que volver otro día. Tras su visita, algunos empleados del consulado general saudí son enviados de urgencia a Arabia Saudí.

Lunes, 1 de octubre:

16.40 hora local: un grupo de tres saudíes aterriza a bordo de un avión comercial en un aeropuerto de Estambul y se traslada al consulado saudí. El mismo día, un equipo del consulado realiza trabajos de reconocimiento en el bosque de Belgrado y en la región de Yalova (ambos cerca de Estambul).

Martes, 2 de octubre:

01.45 hora local: un segundo equipo de tres saudíes aterriza a bordo de un avión comercial en Estambul y se aloja en un hotel. El mismo día llegan otros nueve saudíes, incluyendo generales, a bordo de un avión privado y son trasladados a otro hotel. El personal del consulado es retenido en una habitación, bajo el pretexto de una inspección. El personal de la residencia del cónsul general recibe el día libre con la misma explicación.

Entre las 09.50 y 11.00 hora local: Los 15 saudíes se reúnen en el consulado de Estambul, a donde llegan por separado. El disco duro del sistema de cámaras de vigilancia del consulado es desmantelado.

11.50 hora local: Khashoggi recibe una llamada del consulado para confirmar su cita en el consulado ese mismo día.

13.08 hora local: después de haber vuelto ese mismo día de Londres, Khashoggi entra en el consulado saudí, dejando fuera a su prometida, Hatice Cengiz.

17.50 hora local: Cengiz avisa a las autoridades turcas de que Khashoggi es retenido en el consulado o que algo le ha pasado allí. Unidades de la policía de Estambul inician una investigación y determinan que, según las cámaras de vigilancia del entorno de la zona, Khashoggi no ha abandonado el consulado.

18.20 hora local: seis de los 15 saudíes identificados por la inteligencia turca abandonan el país en un avión privado.

22.50 hora local: siete de los 15 saudíes salen del país a bordo de un avión privado. Un hombre que se hace pasar por Khashoggi, llevando su ropa, se pasea por las calles de Estambul, junto a otro saudí. Ambos salen de Turquía a bordo de un avión comercial el mismo día.

Esta tarde, las pesquisas se centraban en un vehículo encontrado en el consulado saudí, pero aquellos que esperaban grandes revelaciones por parte de Erdogan han acabado defraudados, ya que el presidente turco ha refirmado algunas de las hipótesis que ya habían desvelado sus investigadores. "La policía científica turca ha podido registrar un coche con matrícula del consulado saudí que llevaba dos semanas aparcado en un garaje de Estambul. Lo encontraron ayer pero hasta hoy no llegó el permiso árabe. Dentro han encontrado tres bolsas con ropa, ahora buscarán muestras de ADN", ha afirmado el presidente turco, sin desvelar si pertenecen o no al periodista.

El paradero del cuerpo del periodista sigue siendo desconocido y las pesquisas continúan. En el marco de la campaña para evitar un mayor desprestigio del monarca saudí, el príncipe heredero han recibido en el Palacio Real de Riad a un hijo y un hermano del fallecido periodista para darles el pésame.

Las incógnitas del caso

Pese a los detalles de la investigación, quedan varias incógnitas en torno a este caso, que ha conmocionado a la comunidad internacional y que pone en duda las estrechas relaciones entre Occidente y Arabia Saudí.

¿Dónde está el cadáver de Khashoggi?

El cuerpo sin vida de Khashoggi aún no ha aparecido tres semanas después de su asesinato. Primero la prensa turca indicó que los asesinos lo habrían descuartizado y sacado sus restos en maletas del país. Luego se habló de la posibilidad de que el cadáver haya sido disuelto con ácido. La última versión señala que el cuerpo sin vida fue enrollado en una alfombra y entregado a un colaborador local. "Por qué no se ha hallado hasta ahora el cuerpo de alguien que ha sido oficialmente asesinado", dijo Erdogan hoy en referencia a la confesión oficial de las autoridades saudíes.

¿Cómo asesinaron a Khashoggi?

Según las informaciones de las agencias de inteligencia turcas, el asesinato del periodista ocurrió poco después de la entrada de éste en el consulado saudí. Tras negarlo durante semanas, las autoridades saudíes indicaron primero que el periodista de 59 años murió en un forcejeo con unos agentes saudíes, no en un ataque de forma premeditada. Luego, ante la presión internacional, Riad reconoció que Khashoggi fue asesinado, sin dar detalles sobre cómo murió. La prensa turca asegura que existe una grabación de audio de los últimos minutos de la vida del periodista, que demostraría que murió tras ser torturado, descuartizado y decapitado, cuando aún estaba vivo. Otras fuentes dicen que murió estrangulado.

¿Quién encargó el asesinato de Khashoggi?

Si bien las autoridades saudíes aseguran que se trata de una acción no autorizada, por la que 18 personas están acusadas, el alcance del comando enviado a Estambul para deshacerse de Khashoggi pone en duda esta versión. La prensa turca y estadounidense aseguran que existen indicios de que varios hombres muy cercanos a la casa real saudí y al príncipe heredero Mohamed Bin Salmánn participaron en el asesinato. El propio Erdogan ha lanzado en el Parlamento de Turquía la pregunta a la cúpula saudí: "¿quién ha dado la orden para (cometer) el crimen?".

La repulsa de la Unión Europea

A la petición de colaboración de Erdogan, se ha unido la Unión Europea. Nada más conocerse la versión oficial de Riad, que reconocía el asesinato del periodista, Alemania tomó la decisión de suspender la venta de armas a Arabia Saudí. Posteriormente, París, Berlín y Londres mandaron un comunicado en el que rechazaban la muerte violenta de Jamal Khashoggi. Pese a que no todos los países han seguido el camino de Alemania, este jueves la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha pedido a Riad colaboración con la Justicia turca.

"Falta mucha información sobre lo ocurrido. Las explicaciones ofrecidas por Arabia Saudí dejan dudas e interrogantes sin respuesta", ha afirmado Mogherini, que ha reclamado además "que las instituciones saudíes den toda la información del caso, una investigación creíble y transparente y que se aseguren que los responsables sean llevados ante la Justicia".

La postura de España

España ha evitado posicionarse en la línea más dura con Arabia Saudi. A diferencia de la decisión tomada por Angela Merkel, el gobierno español, que emitió un comunicado de condena tras conocerse el asesinato, ha pedido "prudencia" hasta que las investigaciones abiertas ofrezcan todos los detalles y el propio Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos de PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos, suspender la venta de armas a Riad.

¿Y Estados Unidos?

La Casa Blanca ha empezado a modular su apoyo al reino saudí en los últimos días ante la poca credibilidad de la explicación de Riad, las pruebas que están recabando los servicios de inteligencia y las críticas que está recibiendo desde las propias filas republicanas para distanciarse de la familia real saudí. El presidente Donald Trump reconoció el pasado sábado al Washington Post que hay "mentiras" y que la versión oficial de los saudíes le ha decepcionado.

Jared Kushner, yerno y asesor presidencial ha sido el principal valedor del príncipe Mohamed Bin Salman desde el inicio de esta administración. Ayer participó en un evento público con CNN y aseguró que "la administración está en fase de investigación". Según Kushner, el gobierno estadounidense está recabando datos para determinar cuáles son creíbles y valorar las acciones que el presidente y el Secretario de Estado consideren mejores para Estados Unidos.

Desde el Capitolio, la presión para sancionar al gobierno saudí es cada vez mayor. El senador republicano, Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Trump dentro del partido y en la Cámara Alta asegura en Fox News que Estados Unidos "tiene que castigar a los implicados en este asesinato extrajudicial… sancionando a los individuos vinculados, entre ellos al príncipe Mohamed Bin Salman". Para Graham no es creíble que el príncipe saudí no supiera nada de las intenciones de matar al periodista en el consulado saudí en Estambul. Graham asegura que la Casa Blanca "no puede negociar con el Mohamed Bin Salman", aunque las sanciones afecten al acuerdo armamentístico entre los dos países.

Trump ha negado hasta la fecha que las autoridades estadounidenses hayan tenido acceso a las grabaciones que, según los funcionarios turcos, demuestran que Khashoggi fue torturado y asesinado en el consulado saudí. Sin embargo, fuentes de la CIA han confirmado a medios estadounidenses que sí han escuchado las grabaciones. Si esto se confirma, la Casa Blanca tendrá muchas dificultades para validar la versión saudí de que fue un accidente tras una discusión, y para justificar su falta de actuación contra el gobierno saudí.