Mario Casas, sobre el sexo explícito en 'Instinto': "No se van a atrever"

La palabra sexo se ha repetido mucho durante la última jornada de rodaje de 'Instinto', el thriller erótico que prepara Movistar Plus para el próximo año. La plataforma ha abierto a la prensa las puertas de ALVA, la compañía tecnológica que capitanea Mario Casas en esta serie producida por Bambú Producciones.

Con 'Instinto', el actor regresa a la televisión para interpretar a Marco Mur, un empresario de éxito que acude a un club privado para dar rienda suelta a sus oscuros deseos. El sexo es su vía de escape y el común denominador de esta producción que promete sobrepasar todos los límites.

¿Por qué aceptaste hacer 'Instinto'?

Porque era componer un personaje de ocho horas. En lugar de que hacer un arco de hora y media, que es lo ocurre en el cine, así le damos más tiempo. Se trata de un tipo oscuro y ambiguo, tanto en lo emocional como en lo sexual, y me parecía muy interesante saber dónde empezaba y dónde acababa el personaje.

En 'Instinto' no hay sexo gratuito

Con una dieta muy estricta.

Cuando empiezo un proyecto tengo que verme en el espejo y sentir algún tipo de cambio. En 'Instinto' querían un personaje físicamente limpio e impoluto. Marco, para llevar un control emocional en su vida, necesita ir en línea recta y no salirse de ahí para no caer emocionalmente.

Supongo que también te influyó saber que ibas a grabar escenas de alto contenido sexual.

No es que quiera verme bien, sino que si todo va a favor y comercialmente hablamos de lo que hablamos había que buscar un físico sano.

¿El espectador va a ver sexo explícito?

No, porque no lo van a emitir.

Pero sí se ha grabado, ¿no?

Se han grabado escenas fuertes, pero no se van a atrever. Nos podríamos haber quedado en una cosa más comercial e ir hacía más público. Pero yo he intentado ir más allá y jugar con el trauma sexual que tiene mi personaje. Todavía no he visto la serie montada, pero ya me han dicho que no saben si se van a poder montar ciertas secuencias.

¿Os vais a quedar a medias?

No es porno, lógicamente. Y no he visto '50 sombras de Grey', pero por lo que me han contado vamos un más allá. Hay momentos explícitos. El momento sábana ya lo he hecho y era interesante ir más allá.

Aunque Movistar haya dado el visto bueno a secuencias más fuertes, creo que van a recular un poco

¿Haces un desnudo integral?

Sí.

¿Y te ha costado dar ese paso?

Sí, pero no dar el paso. Sexualmente, el personaje cuenta mucho. Marco tiene un trauma de la niñez que tiene que solucionar porque le afecta en el sexo. De eso va la serie. En 'Instinto', el espectador va a ver a Marco yendo a terapia para solucionar algo que le pasó. En 'Instinto' no hay sexo gratuito.

Mi personaje tiene que ver más con 'Shame', la película de Michael Fassbender, y 9 semanas y media. Nuestras referencias han sido esas, no '50 sombras de Grey'.

¿Te ha sorprendido a ti mismo este personaje?

Pasan cosas muy fuertes. A veces, estaba metido en una práctica sexual y salía de mi personaje para verlo desde fuera y decía: ‘no puede ser que esté haciendo esto’. Ya he hecho todo.

Una serie imposible para una cadena en abierto.

Podría emitirse, pero quitando muchísimas cosas. Y aunque Movistar haya dado el visto bueno a secuencias más fuertes, creo que van a recular un poco.