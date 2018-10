Sin series no hay paraíso: Telecinco completa su liderazgo con dos hitos en ficción

Antena 3 continúa siendo la cadena referente en ficción. Muchos son los reconocimiento que así lo avalan. Sin embargo, en términos de audiencia, Telecinco le está dando una lección a su competidor más inmediato.

La cadena insignia de Mediaset es la que manda. Su liderazgo es incuestionable con un modelo de negocio que se sustenta gracias al directo y los diferentes realities que salvaguarda el grupo de comunicación.

Que Telecinco cojea en ficción no es nada nuevo. No porque no produzca series, sino por el trato que les da y el tipo de producciones que lleva a cabo, a veces alejadas de lo que se está haciendo ya no solo internacionalmente, también a nivel nacional.

Pero eso está cambiando. Y es que actualmente Telecinco está saboreando un momento dulce con la ficción gracias a dos de sus títulos que están actualmente en emisión: 'The Good Doctor' y 'Vivir sin permiso'.

'The Good Doctor', la serie más vista del año

Hace tiempo que las series americanas dejaron de ser rentables para las cadenas en abierto. En otra época, las producciones 'Made in USA' conformaban un pilar fundamental de las televisiones españolas. Sin embargo, los espectadores, que exigían una inmediatez acorde a la emisión en Estados Unidos, se buscaron la vida y empezaron a consumir estas series a través de plataformas de pago o utilizando otros recursos menos legales.

Lo que ha sucedido con 'The Good Doctor' ha sido una agradable sorpresa. Serie más vista del año, ficción extranjera más seguida desde mayo de 2014 y líder absoluto de su franja. La que irrumpió en la parrilla veraniega como un contenedor más de relleno se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso.

Telecinco ofrecerá este miércoles el cierre de la primera temporada tras acumular un 19,8% de cuota de pantalla y 3.049.000 espectadores. Asimismo, eleva su media nacional hasta el 22,5% en el target comercial y logra un seguimiento mayoritario entre los espectadores de 13 a 24 (22,3%) y el público de 35 a 54 años (21,9%).

Batió su récord de temporada el pasado lunes 17 de septiembre, en el que su segundo episodio registró un 26,3% de share, congregando a 3.998.000 espectadores.

Pero ojo, porque esto no termina esta noche. Tras el final de temporada, la cadena emitirá a continuación el primer episodio de la segunda entrega de 'The Good Doctor'. ¿Cosechará el mismo éxito que la primera tanda de capítulos?

'Vivir sin permiso', serie nacional más vista de la temporada

Tampoco les está yendo nada mal con su gran apuesta para este curso. Con cinco capítulos emitidos, 'Vivir sin permiso' ya es la serie más vista de la temporada al registrar un gran 18,9% de share de media con 2.703.000 espectadores.

El drama protagonizado por José Coronado y Álex González ha liderado de forma absoluta su franja la noche de los lunes en todas sus emisiones y ha incrementado su cuota en target comercial hasta el 20%, convirtiéndose en uno de los escaparates más atractivos de los anunciantes en la presente temporada.

'Vivir sin permiso' también ha logrado imponerse a las grandes apuestas de ficción de los competidores. La serie aventaja en casi 4 puntos a la decimonovena temporada de 'Cuéntame cómo pasó' (15% y 2.218.000) e incrementa esta ventaja respecto al resto de ficciones, superando en casi 6 puntos a 'Presunto culpable' (13,1% y 1.884.000) en Antena 3, en casi 8 a 'Estoy vivo' (11,2% y 1.715.000) en TVE y prácticamente triplicando a 'El Continental' (6,5% y 847.000), también en la pública.

Y todo esto sin que Antena 3 le haya puesto las cosas fáciles. Con el fin de torpedear la serie, la cadena de Atresmedia llegó a programar en frente hasta tres productos de géneros distintos: doble emisión de la película 'Palmeras en la nieve' (16,2% y 2.178.000 ), una gala del talent musical 'Tu cara me suena' (20,1% y 2.165.000) y dos entregas del docurreality de estreno 'Intercambio consentido' (10,2% y 1.278.000).

Sin embargo, estos dardos no lograron debilitar a 'Vivir sin permiso', que ya puede presumir de ser la serie nacional más vista de la temporada y que volverá el año que viene con una segunda temporada tras ser renovada.