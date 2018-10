Lonely Planet da a conocer los países que no te puedes perder en 2019

Si tienes pensado viajar al extranjero en 2019, pero todavía no sabes a dónde, Lonely Planet te ofrece una serie de destinos que no pueden faltar a tu lista. Todo ello a través del ránking Best in Travel, mediante el que la compañía da a conocer los países, las ciudades y las regiones a tener en cuenta de cara al año que viene.

En lo que respecta a países, la popular guía de viajes recomienda visitar Sri Lanka. Un país, situado en pleno golfo de Bengala, que destaca por sus playas doradas, sus asombrosos templos y su rica vida silvestre. Según cuenta Lonely Planet, Sri Lanka es "un país resucitado" recomendado tanto a los adictos a la adrenalina como a las familias que buscan una nueva experiencia.

Los países que no te puedes perder en 2019

Si Sri Lanka no es lo tuyo, no pasa nada. Lonely Planet te ofrece otros nueve destinos que no te puedes perder de cara a 2019. Entre ellos destacan algunos como Alemania y Zimbabue, segundo y tercer clasificados. Sober el país europeo, la publicación destaca su estilo Bauhaus y los nuevos museos que giran en torno a esta tendencia artística que se abrirán próximamente en varias de sus ciudades más importantes.

En lo que respecta a Zimbabue, Lonely Planet reconoce su naturaleza salvaje. Desde sus parques nacionales hasta las poderosas Cataratas Victoria pasando por otros reclamos turísticos como las diferentes ruinas arqueológicas distribuidas por todo el país. La lista la completan otros países como Panamá, Kyrgyzstan, Jordania, Indonesia, Bielorrusia, Santo Tomé y Príncipe y Belice.

Las regiones a tener en cuenta de cara al año que viene

Respecto a las regiones a tener en cuenta de cara a 2019, Lonely Planet destaca Piamonte, en Italia. Una región, famosa por su escena de arte contemporáneo y música electrónica, en la que podemos encontrar ciudades tan importantes como Turín. Entre otras cosas, la publicación recomienda visitar la Biblioteca Reale de la ciudad, los senderos alpinos y algunas de las aldeas y los valles colindantes, donde los turistas podrán disfrutar de "los mejores tintos y blancos" del mercado.

Por otro lado, la guía de viajes también ofrece otros destinos como las Montañas de Catskill (Estados Unidos), el norte de Perú, Australia Central, las Tierras Altas de Escocia, el extremo oriente ruso, la región de Gujarat (India), Manitoba (Canadá), Normandía (Francia) y el Valle de Elqui (Chile). Por lo tanto, si estás buscando un destino para este 2019, esta lista puede ayudarte a encontrar un destino a la altura.