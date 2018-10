Directo | Rayo Vallecano - Athletic

La Previa

El Athletic llega este miércoles a Vallecas con la intención de redimirse del mal momento de juego y resultados que le mantienen al borde del descenso y que se cifra en dos puntos de 12 posibles y siete partidos seguidos sin ganar desde que venciese al Leganés en San Mamés en el debut liguero.

No obstante, como el choque de mañana es aplazado de la tercera jornada de liga y no puso disputarse el 1 de septiembre por no estar en condiciones el estadio del Rayo, un triunfo podría aupar a los del argentino Eduardo Berizzo a la zona media de clasificación.

Aunque la realidad bilbaína es la decimoséptima plaza de la tabla, la primera que se salva del descenso, y un penoso partido en la última jornada en Ipurua que, a pesar del inmerecido 1-1 final, tornó en preocupación la intranquilidad de la afición rojiblanca por el irregular inicio de su equipo.

Hasta el domingo, Berizzo y su equipo tenían el aval de los buenos partidos frente a Real Madrid, Betis y Barcelona, todos finalizados con empate, pero contra el Eibar empeoraron incluso las prestaciones futbolísticas de sus claras derrotas en La Catedral frente al Villarreal (0-3) y la Real Sociedad (1-3).

En la localidad armera, el de Cruz Alta jugó además con todo su arsenal, incluido un Aritz Aduriz que, por diferentes problemas físicos, no había sido titular desde la primera jornada.

Únicamente faltó Beñat Etxebarria, que mañana tampoco estará por un problema de salud que obligó incluso a hospitalizarle, en un once también con Iker Muniain, Raúl García y el goleador Iñaki Williams.

A pesar de su gris encuentro, a la mayoría de ellos se les espera de inicio en Vallecas. A Aduriz le avanzó Berizzo como titular. Como también a Iago Herrerín, que respondió a la confianza del técnico siendo el mejor del partido en Eibar, incluso creando juego.

Herrerín fue titular una vez recuperado de la lesión muscular en un brazo que le ha tenido de baja lo que va de temporada y dejó en el banquillo al joven Unai Simón, que había respondido con entereza a su inesperado reto de meta titular del Athletic.

Por demás, en lo que se refiere al once bilbaíno de mañana, podrían volver a él Mikel Balenziaga en el lateral izquierdo, donde Yuri Berchiche está teniendo más dificultades de las esperadas, y el capitán Markel Susaeta para dar profundidad a una delantera sin más salidas en velocidad que la de Williams.

Por lo demás, Berizzo avanzó también la posibilidad de repetir con Unai López e Iker Muniain en un centro del campo en el que, ante una semana con tres partidos, podría descansar Dani García, que tampoco tuvo su día en Ipuruta.

En lugar del exarmero podría salir Mikel San José para completar como medio centro un entramado defensivo en el que se espera también que continúen Oscar de Marcos, Yeray Álvarez e Iñigo Martínez. Como también Iñáki Williams, el goleador en Eibar, en ataque.

En cuanto al Rayo, disputados ocho partidos es penúltimo de la clasificación con cinco puntos. Solo ha ganado un partido, precisamente contra el colista, el Huesca, y ha encajado dieciocho goles, lo que supone una media superior a dos tantos por encuentro.

Estos resultados han llevado la preocupación a todo el rayismo, sobre todo porque el rendimiento en casa está siendo muy malo. Ha disputado cuatro partidos en Vallecas y de doce puntos en juego solo ha sumado uno, contra el Espanyol (2-2). Ha perdido con Sevilla (1-4), Alavés (1-5) y Getafe (1-2).

En el vestuario confían en revertir la situación frente al Athletic y ese es el discurso que se lanza por parte de técnico y jugadores, conscientes de que en los próximos once días, en los que se medirán también a Girona y Barcelona, marcarán su devenir en la competición.

Míchel cuenta con las bajas del lateral derecho Tito y los centrocampistas Gorka Elustondo y Álvaro Medrán, que se recuperan de sendas lesiones, a los que se suma el delantero argentino Oscar Trejo, sancionado tras su expulsión contra el Getafe.

La buena noticia es que el extremo franco-congoleño Gael Kakuta parece que se ha recuperado de unas molestias y podría jugar frente al conjunto vasco. La otra novedad en el equipo titular podría ser el regreso de Alex Moreno, que no jugó con el Getafe debido a un proceso febril, y la inclusión de Bebé en lugar de Álvaro García.