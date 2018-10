Estos serán los neumáticos que estarán prohibidos a partir de noviembre

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y conseguir que el parque automovilístico europeo sea más eficiente, el Reglamento 661/2009 sobre requisitos de homologación de componentes de vehículos desarrollado por el Parlamento y el Consejo Europeo determinaba en 2014 que aquellos neumáticos clasificados como 'G' en materia de eficiencia energética y 'F' en seguridad tenían que dejar de comercializarse a partir de noviembre de ese mismo año.

Cuatro años más tarde, la Comisión Europea estrecha el cerco sobre los neumáticos menos eficientes. A partir del próximo 1 de noviembre, tal y como recoge dicha normativa, no se podrán vender neumáticos de turismo y camioneta dentro de la UE de clase 'F' en resistencia a la rodadura, así como aquellos de clase 'E' de camioneta cuyo coeficiente de resistencia a la rodadura sea superior a 9.

Las etiquetas eficientes, que lucen todos los neumáticos en las estanterías de las tiendas, ofrecen información acerca de tres parámetros: la eficiencia energética, la seguridad y el ruido ambiental. Gracias a ello, el usuario puede descubrir en cuestión de segundos qué neumáticos consumen menos carburante, cuáles frenan mejor sobre mojado y cuáles son más silenciosos.

Un 20% del consumo está relacionado con la resistencia a la rodadura

A día de hoy se estima que el consumo de carburante de un vehículo está condicionado en un 20% por la resistencia a la rodadura. Por esa misma razón, la Unión Europea pretende que los turismos equipen neumáticos más eficientes para reducir el consumo de combustible y, por lo tanto, reducir las emisiones de CO2 en la Comunidad.

Según el director de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, José Luis Rodríguez, esta decisión ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: "La legislación europea atribuye a los neumáticos de baja resistencia a la rodadura un papel esencial a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del tráfico por carretera".

¿Y si tengo un neumático con la etiqueta 'F'?

Por lo tanto, tal y como explica José Luis Rodríguez, la prohibición de comercializar estos neumáticos no solo contribuirá a reforzar el papel del consumidor, sino a mejorar "la calidad del aire que respiramos".

Sin embargo, si has adquirido un neumático con la etiqueta 'F' antes del 1 de noviembre, no tendrás ningún problema para circular con ellos puesto que la prohibición tan solo afecta a la venta. No obstante, tal vez sea un buen momento para apostar por neumáticos más eficientes, ya que te durarán mucho más y te permitirán un mayor ahorro de combustible.