Medio centenar de colectivos piden a Pedro Sánchez que impida que Franco sea enterrado en La Almudena

Medio centenar de colectivos han entregado una carta en el ministerio de Justicia en la que piden al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impida que Franco sea enterrado en La Almudena como ha indicado su familia si es exhumado del Valle de los Caídos. En la carta le dicen al Presidente que eso "supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias y para el conjunto de la sociedad". También advierten de que convertirá el templo en "un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos y, como respuesta, en un lugar de movilización antifascista". "Ello tendría -añaden- consecuencias enormemente negativas para la imagen de Madrid, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes".

Julián Rebollo, que es quien firma la misiva en nombre de todos los colectivos, cree que sacar al dictador del Valle de los Caídos para llevarlo al centro de Madrid no es una solución.: "Yo creo que salimos de Málaga y nos metemos en Malagón. Es una vergüenza auténtica sobre todo para los familiares. Es una humillación", subraya. "Hay que pensar que todavía nuestros familiares, más de 120.000 personas, están enterrados en fosas comunes y nadie los saca.

Entre los firmantes están varias asociaciones de memoria histórica provinciales, el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, Comisiones Obreras, la Asociación Amigos de las Brigadas Internacionales y foros por la Memoria. Estos colectivos preparan una carta similar para el arzobispo de la capital, el cardenal Carlos Osoro, que se ha mostrado dispuesto a acoger los restos de Franco en la cripta de la catedral donde la familia tiene una tumba . Además han organizado una manifestación de protesta mañana bajo el lema: “Ni Valle, ni Almudena. Madrid sin Franco”.

El Gobierno ha asegurado, al menos hasta ahora, que no puede hacer nada para evitar que Franco acabe en La Almudena si esa es la decisión de la familia. "No depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos. Estamos hablando de unos restos humanos, aunque sean de un dictador", aseguró el pasado 12 de octubre la vicepresidenta, Carmen Calvo. Calvo tiene previsto un viaje a Roma el próximo lunes para reunirse con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín. Aunque el tema de Franco no está oficialmente en la agenda podía salir durante la reunión. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, a cuyo departamento le corresponde aplicar el procedimiento administrativo diseñado por el Gobierno, señaló la semana pasada que la responsabilidad del Gobierno es sobre la exhumación de Franco y no sobre la "reinhumación".