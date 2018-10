Así cambia el cerebro tras una temporada en el espacio

Desde hace varias décadas, la NASA estudia el comportamiento del cuerpo humano en el espacio de cara a un futuro asentamiento de la raza en otros planetas. Para ello, la administración espacial ha llevado a cabo diversos proyectos como 'The Twins Study'. Un estudio, desarrollado entre 2015 y 2016, mediante el que un grupo de investigadores analizaron a dos gemelos completamente idénticos después de que uno de ellos pasara un año en el espacio.

Un estudio mediante el que la NASA llegó a la conclusión de que el astronauta aumentó la longitud de sus telómetros (los extremos de los cromosomas) considerablemente, que disminuyó los niveles de metilación de ADN y sufrió una modificación permanente en torno al 7% de sus genes. Ahora, un nuevo estudio revela que la estancia en el espacio también provoca cambios significativos en los tejidos cerebrales y el líquido cefalorraquídeo.

Así cambia el cerebro tras siete meses en el espacio

A través de un nuevo estudio, publicado en la revista de divulgación científica The New England Journal of Medicine, el grupo de investigadores liderado por Peter zu Eulenburg ha demostrado que la cantidad de materia gris y materia blanca del cerebro, así como la distribución del líquido cefalorraquídeo, sufren variaciones tras siete meses en el espacio.

Cómo cambia el cerebro tras una temporada en el espacio. / New England Journal of Medicine

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron a diez cosmonautas rusos que permanecieron en la Estación Espacial Internacional durante una media de 189 días. En primer lugar, los astronautas se sometieron a una resonancia magnética antes de partir hacia el espacio. Siete meses más tarde, después de regresar a la Tierra, los investigadores se sometieron a una segunda resonancia para demostrar de qué manera cambia el cerebro tras una temporada en el espacio.

Los resultados del experimento

A través de esta segunda resonancia magnética, los investigadores mostraron que el volumen de materia gris se había reducido hasta un 3,3% en el giro temporal medio derecho. También se registró una disminución generalizada en otras regiones como la corteza orbitofrontal y temporal. A pesar de que siete meses más tarde el efecto se había revertido parcialmente, todavía era detectable.

En lo que respecta al volumen de la materia blanca, el grupo de investigadores determina que registró disminuciones en regiones como el tracto longitudinal del lóbulo temporal izquierdo, entre otras. Una reducción casual que se propagó a otras áreas después de medio año debido a las variaciones del fluido cerebroespinal dentro del cráneo.

Por último, el volumen de líquido cefalorraquídeo aumentó en la corteza durante el largo periodo de exposición a la microgravedad, especialmente en las zonas exteriores (hasta un 12.9% en el tercer ventrículo). Sin embargo, los investigadores desconocen si estas alteraciones conducen a algún cambio en la cognición".