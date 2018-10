El increíble cambio de imagen de Héctor Herrera

Impresionante cambio del centrocampista del Oporto Héctor Herrera que tras someterse a una cirugía estética presenta una imagen drásticamente renovada.

El mexicano concedió una entrevista a la revista de su país, GQ, en la que aseguró que "la imagen hoy en día es importantísima". Además, añadió: "No ha cambiado nada, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta".

Que sí que es verdad, Hector Herrera antes y después de operarse



Como dice @garridocarrusel menudo cambio... pic.twitter.com/64uYRrfVBe — Carrusel Deportivo (@carrusel) 24 de octubre de 2018

Herrera se encuentra en un gran estado de forma, actualmente es el capitán del Oporto de Casillas y está bastante cotizado en Europa. Este miércoles marcó el segundo de los goles en la victoria en Champions contra el Lokomotiv.