Casado se reafirma en llamar "golpista" a Sánchez: "Tiene la piel muy fina"

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado hoy la "piel fina" del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, y ha subrayado que él "nunca" romperá relaciones con el PSOE, aunque sí con los independentistas y Bildu.

En un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio Americana en España, Casado ha señalado que "nadie se cree" la "victimización" de Sánchez y del Ejecutivo, que ayer rompió relaciones con el líder del PP después de que éste le acusara de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".

Ha preguntado a Sánchez por qué no rompe con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el expresidente catalán Carles Puigdemont o con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi y ha lamentado que el Gobierno tenga la "piel muy fina" con la oposición que hace "su papel" y le pide orden en Cataluña, pero no con quienes quieren "romper" el Estado.

Montserrat: "Que no se hagan las víctimas"

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha asegurado que el presidente del Gobierno tiene que hablar con el primer partido que han votado los españoles. "Que no se hagan las víctimas, quien agravia a esta país es el independentismo", ha señalado la exministra. Montserrat ha aclarado que Pablo Sánchez no gobierna con los votos de los españoles, sino con los de Puigdemont, Torra, Otegui y Pablo Iglesias. "Pedro Sánchez es el responsable por omisión de lo que está pasando en Cataluña", ha advertido, poniendo como ejemplo que "asaltaron el Parlament y Sánchez no hizo nada". "Tiene que volver a la centralidad y romper con el independentismo", ha afirmado.