Revelan el personaje de 'Modern Family' que fallece en su nueva temporada

El pasado mes de septiembre, el co-creador de la sitcom estadounidense 'Modern Family' Christopher Lloyd daba a conocer que uno de los personajes "significativos" de la ficción fallecería a lo largo de la décima temporada: "La muerte será una experiencia conmovedora que tendrá repercusiones en varios personajes durante varios capítulos".

En declaraciones a Entertainment Weekly, Lloyd explicaba que después de diez temporadas había llegado la hora de tratar sobre la muerte en la ficción: "Tenemos que tratar la muerte, que es un tema con el que deben lidiar las familias y en televisión no es fácil porque es un tema muy duro. Pero, al mismo tiempo, no sería lo normal que una familia no tuviera que pasar por ello".

Modern Family revela el misterio

A raíz de aquellas declaraciones, los seguidores de la serie comenzaron a teorizar sobre los personajes que podrían decir adiós. Desde Frank Dunphy, el padre de Phil, hasta DeDe, la madre de Mitch y Claire. Un mes más tarde, 'Modern Family' ha resuelto el misterio. Durante el quinto capítulo de la décima temporada, una llamada de teléfono ha confirmado que DeDe es el personaje del que hablaba Lloyd durante la entrevista.

DeDe es el personaje que fallece en este capítulo. / ABC

Al comienzo de este capítulo, Claire, Jay y Mitchell reciben la llamada del actual marido de DeDe para anunciarles que su madre había muerto mientras dormía durante un viaje con su grupo de amigas. El personaje, que aparecía por primera vez en el cuarto capítulo de la primera temporada, ha estado presente en las nueve temporadas anteriores, convirtiéndose así en uno de los más carismáticos.

La razón de la muerte de DeDe

Tras la emisión de este capítulo, el co-creador de la serie, Steve Levitan, ha explicado a Entertainment Weekly las razones por las que decidieron abordar la muerte en la serie: "En este punto, solo estamos tratando de poner a nuestros personajes en una nueva e interesante situación que sea un desafío para nosotros. Así que esto fue algo que hace que esto sea complicado e interesante".

"Cada vez que las personas tienen algún tipo de relación complicada con alguien y luego mueren, surgen muchas cosas. Entonces, cuando hablamos al comienzo de la temporada sobre algunos puntos a los que ir, surgió esta idea y nos gustó. De hecho, habrá otro episodio que tratará todas las ramificaciones de esto", explica Levitan.