El 8 de agosto de 2009 Dani Jarque murió de manera súbita mientras estaba hablando por teléfono con su pareja. El central se encontraba en la habitación en un hotel de Coverciano, cerca de Florencia, durante una concentración en la pretemporada del Espanyol, equipo del que era capitán.

Ahora, casi una década después, Mauricio Pochettino, técnico entonces del equipo periquito, recordó aquel fatídico suceso en su biografía, titulada 'Un nuevo mundo'.

"Después de comer les dije a los jugadores que podían ir a dormir un rato la siesta y después dar una vuelta por Florencia. Dani pasó por mi lado y se dirigió al médico, que estaba frente a mí: 'Doctor, ¿me das una aspirina o un paracetamol, que me duele un poco la cabeza?'. Yo salté: 'Date una vuelta por Florencia, te tomas un café y ya verás como se te pasa'. Pero me dijo que no, que se quedaba a descansar porque estaba cansado. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él". Es el relato que Pochettino hace en primera persona de las que fueron las últimas horas de Jarque, al que había escogido como capitán del equipo el argentino.

"Fue un drama colectivo, los médicos haciendo su trabajo y los jugadores alrededor"

El hoy técnico del Tottenham relata después que conoció la noticia de boca de Iván de la Peña, que le apremió entre lágrimas para que volviese al hotel.

"Fue durísimo, un drama, un drama colectivo, los médicos haciendo su trabajo y los jugadores alrededor, tirados, llorando, todos agarrándose la cabeza, desencajados... La impotencia que sientes al ver que se te está yendo un chico al que quieres, una persona que es parte de tu vida, al que acababa de dar la capitanía, que me recordaba tanto a mí... y no poder hacer nada. Se fue. La frustración es tremenda", relata también Pochettino en uno de los pasajes más duros contados en su biografía.

