En la previa del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid del próximo domingo en el Camp Nou, SER Deportivos ha podido hablar con Joan Gaspart y Lorenzo Sanz, ex presidentes del conjunto azulgrana y madridista respectivamente, que han hablado sobre la anécdotas vividas en estos encuentros especiales y han dejado sus pronósticos para el choque.

Joan Gaspart

"La final de la Copa de su majestad el rey en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid llamada la final de las botellas. Yo estaba allí y era muy jovencito. Disfruté mucho, ganar una final en el Bernabéu y contra ellos... Por edad y mi pasión ya me llevaba a esos desplazamientos con mis padres", comenta el ex presidente del FC Barcelona Joan Gaspart acerca de su mejor recuerdo.

Sobre cómo vive los partidos asegura que "igual. El domingo no iré al campo para no sufrir, ya sufro por televisión que es por donde lo veré, con otro canal cercano para, si me pongo nervioso o se complica la cosa, cambiar de canal".

Una de las anécdotas vividas en el palco que ha contado el ex presidente del conjunto azulgrana en la SER fue un encuentro que acabó en empate en el Camp Nou. "Siendo presidente me enfadé muchísimo, más de la cuenta, porque cuando acabó el partido en empate habían anulado un gol legal faltando un minuto de Rivaldo que todavía desconozco por qué el arbitro lo anuló. Estaba muy enfadado y disgustado porque aquel gol era legal y lo anulo sin saber por qué. Al final del partido tuve expresiones fuera de tono, por los nervios y el forofismo, dije que nos habían robado el partido y la Federación me puso una sanción económica.

Sobre la baja de Leo Messi para el encuentro del domingo, Joan Gaspart asegura que "con Messi estaría mas tranquilo pero después del otro día contra el Inter estoy tranquilo. Messi marca las diferencias pero los 11 que ponga Valverde el domingo saldrán con una motivación de demostrar que el FC Barcelona sin el argentino no da síntomas de inferioridad".

Por último, el ex presidente dejó su pronóstico para el encuentro. "Un 1-0 en el ultimo minuto que es cuando más se disfruta", concluyó.

Lorenzo Sanz

El ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, habló sobre el choque entre FC Barcelona y Real Madrid. "En estos partidos puede pasar de todo. Hemos ido al Camp Nou últimamente de victimas y hemos sacado buenos resultados. En un partido así puede pasar de todo", afirma.

Acerca del momento que pasan los hombres de Julen Lopetegui inmerso en una crisis de juego y resultados, el expresidente blanco asegura que "es el momento adecuado para que el Madrid pueda salir de este bache y que mejor enemigo que el Barceona. Es el momento de ganar este partido. Creo que vamos a ganar. Confío en todo el equipo y es el momento para dar el do de pecho".

Sobre cómo afrontaba los encuentros en el palco con los ex presidentes Núñez y Joan Gaspart, Lorenzo Sanz aseguró que "protestaban mucho y todo, cualquier decisión arbitral. Recuerdo al presidente Núñez levantándose gritando "no puede ser" y era muy desagradable. Había que aguantar e intentar pasar el rato lo más rápido posible".

Lorenzo Sanz conluyó dejando su pronóstico para el choque del domingo. "Un 0-1 y el gol cuanto antes mejor".