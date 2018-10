José Andrés: "La verdura se va a convertir en la reina del plato"

José Andrés es uno de los cocineros más mediáticos del planeta y, según la revista Time, una de las 100 personas más influyentes del mundo. Pero todo el mundo tiene un pasado y, en su caso, ese pasado tiene mcuho que ver con los viajes. "La primera vez que pisé EE UU fue haciendo el servicio militar", ha explicado en Hora 25. "Estaba destinado en San Fernando, cocinando para el almirante, y conseguí que metieran en el Juan Sebastián Elcano, donde pasé seis meses navegando".

José Andrés se enamoró de América y enseguida quiso "formar parte" de ella, así qeu tras varias experiencias en Nueva York, empezó a gestar lo que con los años se ha convertido en un gran imperio de restaurantes de todo tipo: desde la comida rápida saludable hasta las dos estrellas Michelin de su Minibar de Washington.

"América es un país de inmigrantes y, a pesar de lo que se oye últimamente, los inmigrantes forman parte del ADN de EE UU", explica al preguntarle por la situación de los migrantes hondureños que están atravesando México. Y es que José Andrés es un cocinero activista muy implicado en causas como la de la inmigración y también, a través de la organización World Central Kitchen, en la asistencia a los afectados por desastres naturales como el terremoto de Haití o el huracán de Puerto Rico. Esta última experiencia, de hecho, empezó con 20 cocineros y acabó involucrando a más de 20.000 voluntarios. Un esfuerzo titánico que ha dado por un libro de inminente publicación en España: Alimentamos una isla.

Amigo del fallecido Anthony Bourdain, con quien hace rodó en Asturias un capítulo de Parts Unkown recientemente estrenado, José Andrés destaca del autor de Confesiones de un chef que "siempre le dio voz a los que no tenían voz" y también que "hizo el mundo más pequeño, haciéndonos ver que los que no son como nosotros no tienen por qué ser nuestro enemigo".

También habla con ilusión de su último proyecto: la apertura del restaurante Jaleo en un parque temático de Disney en Florida. Pero al preguntarle por el futuro de la gastronomía, lo tiene claro: "La verdura se va a convertir en la reina del plato y la carne no irá desapareciendo, pero consumiremos menos porque no es sostenible".