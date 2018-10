Richard Gere lleva al Congreso la defensa de las personas sin hogar

La presencia de Richard Gere ha revolucionado hoy la vida del Congreso de los Diputados, "un lugar muy bonito", en palabras del protagonista de 'Pretty Woman', al que ha llevado su lucha por los derechos de las personas sin hogar, como colaborador internacional de la Fundación Rais (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (Fundación Rais).

Acompañado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le ha guiado por las distintas dependencias de la Cámara Baja, hemiciclo incluido, Gere ha defendido en un encuentro parlamentario con los grupos políticos los objetivos de la Agenda 2030, con especial hincapié en la protección de las personas sin techo, un colectivo que en España alcanza a unas 30.000 personas y que, según ha explicado el actor, en Estados Unidos, afecta a medio millón de ciudadanos.

Gere que ha estado acompañado por su esposa Alejandra Silva, de nacionalidad española, y que ha derrochado simpatía y amabilidad en su periplo por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo ha agradecido también el encuentro que mantuvo ayer por la tarde en Moncloa, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Las dos horas que estuvimos reunidos me hicieron sentir que España puede ser una posibilidad de esperanza enorme para las personas que no tienen hogar, y que su país está comprometido para erradicar esta problemática dando ejemplo en el mundo. Así que es un reto para todos ustedes, algo a lo que no podemos decir que no como seres humanos", ha señalado.

Gere ha remarcado que "ninguno estamos libres de poder caer en una situación de marginación" por infinidad de razones, financieras, de salud mental, un revés laboral, etc y ha explicado que recientemente encontró en un albergue a un actor con el que había trabajado hace años en una película y que ahora se encontraba sin hogar.

Tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como los distintos grupos parlamentarios se han comprometido a impulsar la lucha contra el "sinhogarismo" dentro de las distintas leyes sobre vivienda que se tramitan en la Cámara, así como a aprobar en el Congreso la reforma del Código Penal, que se estudia ya en el Senado para incorporar la "aporofobia" (fobia al pobre) como agravante en los delitos de los que son víctimas estas personas.

La sesión ha concluido con una simbólica foto de Richard Gere con todos los participantes ante el cuadro de Juan Genovés "El abrazo", (uno de los iconos de la Transición) en la sala Constitucional del Congreso y una emotiva intervención de una mujer que durante 17 años vivió en la calle y que ha pedido a la sociedad que "mire y vea, oiga y escuche" a quienes no tienen techo, porque tengan o no la condición de "vecinos", nunca han dejado de ser personas.