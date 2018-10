Guardiola: "El Madrid ha perdido mucho sin Cristiano"

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo Clásico en el que once años después no se verá ni a Leo Messi ni a Cristiano Ronaldo. La no presencia de ninguno de ambos jugadores, en el caso de Cristiano tras su marcha a la Juventus el verano pasado y un Leo Messi lesionado del codo, el mundo del fútbol se muestra expectante sobre que ocurrirá en el Camp Nou. El último en hablar sobre el choque ha sido el técnico del Manchester City y ex técnico del conjunto azulgrana, Pep Guardiola.

"El fútbol español ha tenido gran suerte de haber podido disfrutar de estos dos increíbles jugadores durante una década que ha ayudado al fútbol español a crecer" comentó Guardiola en la entrevista con Hristo Stoichkov para la cadena mexicana Univisión.

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo el pasado verano con destino a la Juventus, el técnico del Manchester City habló claro sobre el astro portugués. "Con Cristiano y sin Cristiano, Real Madrid es un top, pero ha perdido mucho, 50 o 60 goles. Es un jugador increíble, no solo los goles sino también las asistencias en momentos importantes, es insustituible".

Como suele ocurrir en la mayoría de Clásicos, Guardiola explicó que “un derbi es especial, favoritos no hay. En todo caso, el Barcelona lo es por jugar en casa, eso siempre pesa”, señaló.