Lopetegui: "Espero seguir respirando tras el Clásico"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha replicado este sábado que espera "seguir respirando" ocurra lo que ocurra este domingo contra el FC Barcelona en el Camp Nou, en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander.

"Espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene el 100% de energías y las mías están cendradas en ayudar a mi equipo a hacer un buen partido mañana", espetó Lopetegui con sarcasmo durante la rueda de prensa previa al Clásico.

Además, el técnico merengue dijo que no gasta "ni un 0,01%" de su energía en contestar a elucubraciones sobre su destitución. "Tenemos un partido lo suficientemente importante y atractivo como para empezar a pensar en ese tipo de historias, que no me ayudan a ganar", afirmó al respecto.

"Son situaciones que favorecen mucho vuestro trabajo --en alusión a los periodistas-- y muy poco el nuestro", dijo sobre las recientes polémicas en torno a Marcelo Vieira y a Sergio Ramos. "Yo no voy hacia ese lado, lo que me interesa de ellos es cómo afrontan cada día el entrenamiento, sabiendo que el equipo con ellos tiene capacidad absoluta para dar la vuelta a esta situación", explicó.

"Los jugadores confían en mí y yo confío más todavía en ellos. Estamos trabajando bien, trabajando duro y con ganas de dar una alegría a nuestra afición. Y es un partido propicio para ello, así que vamos con la máxima ilusión. Va a haber muchos pequeños detalles, en un partido de este nivel no hay que cometer errores y sí tener confianza en nuestras virtudes", reiteró.

Además, Lopetegui detalló parte de su estrategia para el Camp Nou. "Las claves en un partido de este nivel son muchas, no hay una solamente. La primera, y más importante, el jugar bien; atacar bien y defender bien. Y, por supuesto, el tema emocional y la mentalidad. Vamos a enfocar el partido pensando en nosotros, en optimizar nuestras virtudes y potenciarlas al máximo", aseveró.