Sánchez pide luchar por una Italia que reforme pero no quiebre la UE

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hizo este sábado una cerrada defensa del proyecto europeo e instó al Partido Demócrata (PD) italiano a luchar por una Italia que colabore en reformar ese proyecto en vez de paralizarlo o quebrarlo.

Sánchez participó en Milán en un acto organizado por el PD (centroizquierda) en el que intervinieron también el secretario general de esta fuerza política, Maurizio Martina, y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Federica Mogherini.

El jefe del Ejecutivo no se refirió en ningún momento de forma explícita a la decisión del Gobierno de coalición italiano de mantener sus presupuestos pese al rechazo de la Comisión Europea (CE), pero pronunció un discurso de total apuesta por el proyecto europeo.

Un proyecto en el que insistió que no puede faltar Italia: "Decir Italia es decir Europa, y decir Europa es decir Italia. Europa sin Italia no sería Europa e Italia sin Europa no sería Italia". Sánchez animó al PD a seguir luchando para lograr la Europa que todos los progresistas desean. Una Europa "de la esperanza frente a quienes no tienen proyecto político y lo único que quieren es infundir miedo a la sociedad".

Además, resaltó que los progresistas europeos quieren transformar la UE, pero no paralizarla ni quebrarla, a la vez que consideró que las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el 26 de mayo de 2019, son transcendentales para evitar una Unión Europea de los que quieren "levantar fronteras y avivar el odio".