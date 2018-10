Márquez abandona tras un tremendo susto en una acción con Zarco

Ha sido una de las imágenes de la jornada del GP de Australia. El francés Johann Zarco se ha llevado por delante al español Marc Márquez en la primera vuelta de la carrera de MotoGP y ha salido volando por los aires por su moto. El campeón del mundo ha logrado mantenerse sobre la suya, pero los daños que ha sufrido le han obligado a abandonar una carrera que acabó ganando Maverick Viñales.

.@marcmarquez93: "Me siento afortunado que no haya pasado nada ni para él ni para mí porque ha sido una caída muy fea. Ha sido un incidente de carrera, no ha sido culpa suya. Los dos estamos bien así que zanjamos aquí el tema". #MotoGP #AUSmovistarMotoGP pic.twitter.com/9VKeJ3JN63 — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 28 de octubre de 2018

"No he saltado por los aires de milagro y después he hablado con Johann y todo está bien; al principio estaba enfadado porque alguien me había tocado por detrás y no entendía el porqué, pero luego cuando he llegado al taller lo he entendido", explicó Márquez.

"En esta pista te chupa el rebufo y aunque frenes igual que la vuelta anterior la moto no frena, te absorbe de delante y a mí ya me había pasado la vuelta anterior con Miller y me he apartado un poco", comentó el piloto de Repsol.

"Zarco no ha tenido en cuenta que había el rebufo de dos motos más y no ha podido frenar la moto; ya me ha pedido disculpas y para mí es un lance de carrera que pasa en este tipo de circuitos, es un pequeño error que se traduce en un grave error", adujo.

"No he podido continuar en carrera porque cuando ha contactado y la moto cae sobre la mía, me ha caído encima del colín y me lo ha roto por completo; bailaba mucho y aunque podía pilotar más o menos, cada vez bailaba más y si se llega a romper del todo, la caída hubiese sido increíble. Ni jugándome un campeonato podía seguir", explicó Márquez.