La respuesta de Márquez tras el percance con Zarco que le hizo abandonar la carrera

El piloto español Marc Márquez se mostró contento después de tener que abandonar la carrera en el Gran Premio de Australia de MotoGP tras un incidente con Johann Zarco ya que en la primera vuelta de carrera, el piloto francés se se ha llevado por delante al español haciendo saltar su moto por los aires. Los daños causados en la moto de Márquez le han obligado a abandonar la carrera.

Marc se ha mostrado contento en las redes sociales a pesar del percance ya que "tanto Johann (Zarco)" como él están "bien" y se mostró "afortunado porque era un punto de más de 300 km/h". En esta pista te chupa el rebufo y aunque frenes igual que la vuelta anterior la moto no frena, te absorbe de delante y a mí ya me había pasado la vuelta anterior con Miller y me he apartado un poco", relata Márquez.

Hoy hemos tenido mucha suerte, físicamente estamos bien. @JohannZarco1 ha venido a disculparse, gran gesto por su parte. Lance de carrera!💪🏼

Today we were very lucky, we are physically well. @JohannZarco1 has apologized, great gesture. It’s part of the races. #AustralianGP pic.twitter.com/h0yqPie8yO — Marc Márquez (@marcmarquez93) 28 de octubre de 2018

"No he saltado por los aires de milagro y después he hablado con Johann y todo está bien; al principio estaba enfadado porque alguien me había tocado por detrás y no entendía el porqué, pero luego cuando he llegado al taller lo he entendido", comentó el piloto de Repsol.

Acerca de tener que abandonar la carrera, Márquez asegura que "no he podido continuar en carrera porque cuando ha contactado y la moto cae sobre la mía, me ha caído encima del colín y me lo ha roto por completo; bailaba mucho y aunque podía pilotar más o menos, cada vez bailaba más y si se llega a romper del todo, la caída hubiese sido increíble. Ni jugándome un campeonato podía seguir".

Al comentar el accidente, Marc Márquez aseguró que "puede pasar en más circuitos, de hecho, en muchos circuitos se ha visto que uno casi toca al de delante, se va largo y casi le toca".