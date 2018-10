Lopetegui: "Estoy triste pero tengo fuerzas para seguir"

El Real Madrid agranda un poco más la crisis blanca tras perder contudentemente por 5-1 ante el FC Barcelona en el Camp Nou en un encuentro en el que el conjunto azulgrana ofreció una marcha más al choque dejando a un Julen Lopetegui con una situación muy delicada y con el cargo de entrenador blanco en entredicho.

"La sensación es que hemos tenido el momento para darle la vuelta al partido. Hemos tenido situaciones claras para empatar. En la primera parte ellos han sido mejores aunque tampoco con grandes ocasiones. En la segunda hemos cambiado cosas, hemos estado mejor, hemos tenido nuestras ocasiones pero no ha sido posible y al final han venido mas infortunios como las lesiones. El tercer gol ha terminado con nuestras ilusiones y luego el castigo es excesivo. Era un partido muy abierto y han sacado ventaja. El resultado no refleja la realidad del partido", es el análisis del entrenador blanco sobre la derrota en el Camp Nou.

Acerca de su cargo y su situación, Lopetegui asegura que "estoy triste como el vestuario pero tengo fuerzas. Es un palo duro pero confío en que es una situación reversible. Creo que el equipo tiene vida el resto de la temporada y tengo fuerza para seguir dirigiendo a este grupo".

"Quiero levantar la moral de mis jugadores. No han tenido más premio para todo lo que han dado al partido. Ha habido un momento que el Barcelona en la segunda parte estaba descontrolado, pero en el fútbol al final si tu no eres contundente y aprovechas las oportunidades lo acabas pagando", dijó Lopetegui.

"No tengo ningún reproche para mis jugadores. Creo en este grupo y en este equipo. Estoy seguro que el equipo va a dar otra cara como la ha dado hoy. Ha sido un partido extraño, bonito de ver desde fuera", relató Lopetegui. Acerca de su de su posible destitución, el entrenador blanco afirma que "no tomo esas decisiones, digo cual es mi sentir y mi animo. El resto no es responsabilidad mía".

