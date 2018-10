El Clásico desmenuzado uno a uno

Los números son solo números, pero están ahí, y aunque no expresen todas las sensaciones que ha podido transmitir un partido, en ocasiones pueden explicar muchas cosas.

Cuando un partido como es todo un Clásico termina con una victoria tan abultada (5-1 para el FC Barcelona) es momento de autocrítica y reflexionar qué es lo que ha podido fallar. Si se parten de algunas premisas, que a continuación los números justificarán, se puede decir que: El Real Madrid estuvo falto de puntería, la sala de máquinas blanca condenó al equipo, el agujero en la banda derecha de Nacho.

Datos generales

Posiblemente, el resultado final no haga justicia si nos remitimos exclusivamente a las estadísticas del encuentro del Camp Nou.

- La posesión estuvo relativamente igualada 53,2%/46,8% a favor del Barça

- El éxito en los pases de cada equipo fue equilibrado (87%/85%)

- Los tiros totales y las grandes ocasiones tampoco fueron un factor diferencial, de hecho el FC Barcelona (13) tuvo menos tiros totales que el Real Madrid (15).

Visto esto, solo queda remitirse a los detalles particulares de los protagonistas.

El centro del campo

Las comparaciones son odiosas, y está claro que Arthur y Rakitic no son Xavi e Iniesta, pero hoy, en uno de los partidos de la temporada, han demostrado estar a la altura y ganarse el mérito de asemajarse a los eternos 6 y 8 blaugranas.

El centro del campo siempre es la clave del estilo Barça. Cuando no funciona los blaugranas se hunden, pero cuando se encuentran entre ellos, no se esconden e imponen su tempo al de los rivales se pueden ver la mejor versión del equipo.

Para empezar, ninguno de los tres medios barcelonistas (Rakitic, Busquets y Arthur) ha bajado del 90% de éxito en los pases. Además hay que ver las combinaciones totales, y es que Modric ejecutó 38 pases acertados y Kroos 56, algo lejos de los 65 que consiguió Rakitic para el Barça.

Centro del campo del Bará hoy sin Busquets durante el gol de Coutinho / ALBERT GEA (REUTERS)

Por su parte, Isco no brilló, de hecho restó más de lo que sumó. El malagueño partió desde la izquierda en el partido y no encontró su sitio ni en la línea de ataque ni en la de creación. El 22 fue el jugador que más duelos perdió (12) y es llamativo que dio el mismo número de pases en su campo que en el del rival (23 en cada uno), síntoma de lo que le costó al Madrid salir de la presión blaugrana y ganar metros de profundidad al campo.

La clave, los laterales

En este apartado habría que centrarse en la banda derecha del Madrid y la izquierda del Barça, parte del campo por donde llegó el primer gol y la mayor parte del peligro que los locales generaron.

Bale no ayudó a Nacho, lo que provocó una descompensación y un dos contra uno cuando Coutinho y Jordi Alba conectaban entre ellos para hacer travesuras. El lateral zurdo de Valverde no solo fue un quebradero de cabeza en sus subidas al ataque, sino que logró un total de seis intercepciones defensivas, además de dar la asistencia que supuso el primer gol.

Por su parte, el polivalente Nacho no dio más de sí y se vio superado por ese costado, hasta el punto que no fue capaz de recuperar un solo balón ni de intentar una sola entrada. Los problemas en defensa, lastraron al español en su fase ofensiva, no atreviéndose a incorporarse demasiado ante el temor que los jugadores de Valverde le siguieran cogiendo la espalda (como llegó el primer gol), provocando un abismo en espacio entre Bale y él, dejando al extremo solo en el balance ofensivo y vulnerable sin tener ningun trailer o apoyo con el que poder conectar.

El otro lado también dio para estudio y es que Marcelo volvió a mostrar que en ataque va sobrado (único gol del Madrid), pero que tiene grandes carencias defensivas, ya que. aunque parezca mentira, Sergi Roberto, hoy lateral diestro, fue el jugador que más ocasiones generó (6), acabando con un saldo de dos asistencias, encontrando muy bien a Suárez a falta de un desaparecido Rafinha. El brasileño, hoy titular por Messi, demostró que no está en su mejor estado de forma, pasivo y siendo el futbolista que más veces perdió el balón (5).

Luis Suárez hizo de delantero por él y Benzema

El uruguayo llegó con relativas dudas al partido en cuanto a su puntería y suerte de cara a gol en lo que iba de temporada (solamente cuatro goles entre Liga y Champions), pero el delantero demostró por qué es precisamente el '9' del Barça y tiro de coraje para decirle al Camp Nou que él es su estrella y el killer que necesitan sin Leo.

Luis Suárez ganó las espaldas a Ramos y Varane, peleó, remató desde fuera (un tiro), de cabeza (el tercer gol), desde dentro (cuatro remates) y se llevó el balón a casa. No se puede decir lo mismo de su homólogo blanco. Benzema fue el jugador que, jugando los 90 minutos, tuvo menos toques de balón (40), lo que indica que si el Madrid estaba atascado en ataque, él tampoco hizo por que le encontraran. Bien es cierto que el francés dejó escapacar dos grandes oportunidades (el centro de Bale al principio y otra en la segunda parte), pero tuvo un 0% de precisión en sus disparos a puerta (sus cuatro intentos se marcharon fuera).

Toni Kroos, el único faro del Madrid

Cuando Piqué saca la mano a pasear, a parte del acierto que haya podido tener el Barça, significa que el nivel medio del Madrid no fue demasiado alto, pero si hay que salvar y destacar algo fue el trabajo de Kroos. El alemán hizo lo que mal llamado se conoce como "trabajo sucio", pero fue el jugador que más claro lo tenía y el que más intentó por que el equipo jugase.

El centrocampista fue el que recibió más faltas del partido (5), el que mayor porcentaje de pases precisos realizó (97%) y el que más duelos ganó (11). A pesar de todo ello, se vio sobrepasado por la sala de maquinarias de Valverde y de poco sirvieron todas esas intervenciones.

Kross durante el partido en el Camp Nou / LLUIS GENE (Getty Images)

El capitán no pudo evitar que su barco se hundiera

Para terminar, uno de los principales señalados del encuentro es Sergio Ramos. Nadie puede discutir su capacidad de liderazgo y de darlo todo, pero hoy a parte de errático estuvo perdido antes los jugadores de ataque del Barça. El capitán cometió el error del partido, provocando el cuarto gol, el tercero en la cuenta particular de Suárez. Un síntoma más de la impotencia que podían estar experimentando en ese momento todo el equipo.

Bien es cierto, y hay que señalarlo también, que los primeros dos goles llegaron en la primera media hora, y que el gol de Marcelo al comienzo de la segunda parte parecía dar alas a los blancos y emoción al encuentro, pero el tercer gol en el 75 dejó muy tocado a todo el Madrid, en especial a sus centrales quienes parecían despreocupados ya en ese punto por lo que pasara, encajando dos goles en menos de cuatro minutos (83' y 87').

Sergio Ramos tras recibir el último gol del partido / Alex Caparros (Getty Images)