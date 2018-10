VOX intenta un acercamiento a Ciudadanos que los de Rivera rechazan /

Dice la RAE que parasitar es "aprovecharse de las ideas de otra persona". Pues es justamente lo que en Ciudadanos dicen que está haciendo Vox con ellos, como ha señalado a esta redacción un alto dirigente del partido presidido por Albert Rivera. Y es que Vox quiere acercarse a Ciudadanos. De hecho lo va a hacer. Concretamente en un acto que organiza 'España Ciudadana', la plataforma creada en el seno de la formación naranja, el próximo 4 noviembre en Alsasua (Navarra).

Pero esto es sólo la excusa. Porque Vox quiere algo más. Según fuentes del partido de ultraderecha lo que se pide a Ciudadanos es que ambos estén "unidos" para "visibilizar" esa confluencia "en determinadas cuestiones esenciales", tales como la defensa de la unidad de España (en referencia a la cuestión de Cataluña), la lucha antiterrorista o el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Hasta ahora no ha habido contactos entre ambas formaciones. No hay nada acordado, "ni siquiera apalabrado", dicen fuentes de Ciudadanos, pero sí hay una intención manifiesta por parte de Vox de querer aproximarse a la formación de Rivera. Por ejemplo, con el anuncio de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, acudirá al acto de 'España Ciudadana' en Alsasua (Navarra), un acto que clausurará el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

En Ciudadanos están más que molestos porque en Vox quieran "aprovecharse", dicen las fuentes consultadas, de "lo bueno que tiene y hace Ciudadanos". La dirección del partido es consciente de que ese día el titular informativo que aparezca en los medios será muy diferente del que ellos desearían pero, al mismo tiempo, reconocen que al ser una "plataforma transversal y abierta", ellos no pueden vetar la presencia de nadie.

"Que quieran ser unos parásitos de Ciudadanos entra dentro de la lógica de un partido que busca su expansión", dice a la Cadena SER un dirigente de Ciudadanos, quien al mismo tiempo asegura que su partido no va a negociar nada con Vox: "Nosotros no tenemos nada que hablar con una formación que ni siquiera está representada en las instituciones".

La irrupción de Vox no preocupa a Ciudadanos. En su dirección están convencidos de que no obtendrán demasiada representación y, casi como si de una apuesta se tratase, ponen como ejemplo las próximas elecciones andaluzas: "Ya veremos qué resultados obtienen...", augura con mucha ironía un dirigente de Ciudadanos.

A pesar del malestar que hay en Ciudadanos por su presencia en Alsasua y la invitación de Savater para contrarrestar la presencia de Abascal, el líder de Vox dice que "nadie me ha dicho que no vaya. He escrito una carta a la dirección de Ciudadanos ofreciéndoles nuestra colaboración en tareas de seguridad y no nos han contestado".

Abascal dice que "estará encantado de escucharle aunque no esté de acuerdo en todo lo que dice. En la parte que no me guste, no aplaudiré". Recuerda que Savater dijo en mayo que Vox y Ciudadanos son la punta de lanza contra el separatismo. Abascal va a Alsasua porque comparte con Ciudadanos la derogación de la disposición transitoria del estatuto de Navarra, el apoyo a la Guardia Civil y considera que tienen un electorado común.