Estos son los 20 juegos confirmados para la PlayStation Classic

Mientras que las miradas de un gran número de amantes a los videojuegos están puestas en títulos como Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption II o Fornite, Sony Computer Entertainment ha anunciado novedades sobre lo que aspira a ser uno de los productos estrella de estas navidades: la PlayStation Classic.

El pasado mes de septiembre, la compañía anunciaba a través del blog de la compañía la llegada de la PlayStation Classic. Una nueva videoconsola, inspirada en la exitosa versión de 1994, que se adapta a los nuevos tiempos para recuperar algunos de los títulos más populares de la compañía: desde el videojuego de lucha 'Tekken 3' hasta otros títulos míticos como 'Final Fantasy VII', 'Jumping Flash!', 'Ridge Racer Type 4' y Wild Arms, entre otros.

Los 20 juegos de la PlayStation Classic

Un mes más tarde, la compañía ha publicado el listado completo de videojuegos que estarán presentes en esta nueva plataforma. Además de los anteriormente citados, Sony ha incluido otros 15 grandes éxitos de su clásica videoconsola. Entre ellos podemos encontrar algunos como el 'Metal Gear Solid', el 'Cool Boarders 2', el 'Resident Evil Director's Cut', el 'Rayman' o el primer 'Grand Thieft Auto (GTA)'.

A pesar de que en esta lista falten títulos tan emblemáticos de esta videoconsola como 'Gran Turismo', 'WipEout', 'Crash Bandicoot' o 'Tomb Raider', la compañía ha querido devolver a los jugadores de todo el mundo a la infancia con otros como el 'Syphon Filter', 'Tom Clancy's Rainbow Six', 'Oddworld: Abe's Oddysee', 'Destruction Derby' o 'Intelligent Qube'.

Por último, Sony también incluye otros videojuegos como el 'Battle Arena Toshinden', 'Mr. Driller', 'Revelations: Persona', 'Super Puzzle Fighter II Turbo' y 'Twisted Metal'. En definitiva, y a pesar de no haber incluido algunos títulos emblemáticos (ya sea por no contar con los derechos de los mismos o porque simplemente no han querido), la PlayStation Classic pretende convertirse en uno de los regalos estrella de estas navidades.

Una nueva consola

Dado que se trata de una PlayStation adaptada a los nuevos tiempos, Sony ha decidido reducir sus dimensiones hasta un 45% respecto a la original. Por otro lado, la nueva consola cuenta con una salida HDMI para conectarla a la televisión, un cable USB y dos mandos, que imitan el aspecto clásico de los mismos. Por lo tanto, la compañía ha creado una consola completamente nueva que mantiene el romanticismo de la primera versión.

En lo que respecta al precio y disponibilidad de esta nueva videoconsola, Sony ha dado a conocer que la PlayStation Classic llegará al mercado el próximo 3 de diciembre por un precio de 99 euros. Una fecha de lanzamiento que coincide con la fecha en la que se lanzó la consola en Japón por primera vez, el 3 de diciembre de 1994