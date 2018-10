La UE confia en la fortaleza democrática de Brasil tras la victoria de Bolsonaro

La Comisión Europea subraya que Brasil tiene unas instituciones fuertes y democráticas tras la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país sudamericano. La portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, que no se puede comparar con los partidos de extrema derecha en Europa.

"No hay que realizar ninguna comparación", ha dicho la portavoz en una rueda de prensa en la que ha asegurado también que el presidente de la Comisión y el del Consejo enviarán a lo largo de la jornada de este lunes una carta de felicitación a Bolsonaro, cuyas repercusiones a nivel europeo pueden no ser muy importantes aunque sí preocupa en los medios políticos su relación con los militares.

"Yo creo que su influencia política en la ultraderecha europea es menor, yo ahí no siento preocupación. Me preocupa que en América Latina esta forma de pensar que las fuerzas armadas tiene un papel especial en el sistema del orden, de la ley, me parecen muy preocupantes", afirma el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui.

"Un populista de extrema derecha detrás del que vemos la sobra de los militares". Así lo ha definido el comisario Moscovici, responsable de asuntos económicos, aunque la Comisión hasta el momento ha declinado hacer algún comentario sobre estas afirmaciones.