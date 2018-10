La emotiva carta de despedida de Andrew Lincoln a 'The Walking Dead'

El 31 de octubre de 2010, el canal de televisión AMC estrenaba 'The Walking Dead'. Una serie, que comenzaba con el policía Rick Grimes despertándose en medio de un apocalipsis zombi tras varias semanas en estado de coma, que se convertiría con el paso del tiempo en una de las más ficciones más populares de los últimos años. Desde entonces ya han pasado ocho años y la historia continúa, a pesar de un evidente desgaste durante las últimas temporadas.

Durante todo este tiempo, la ficción estadounidense ha introducido nuevos personajes con el objetivo de desarrollar nuevas tramas. También ha tenido que prescindir de un gran número de ellos, quienes no han sido capaces de sobrevivir a las consecuencias del universo postapocalíptico. Todo ello mientras Rick Grimes se convertía en el líder de un grupo de supervivientes que ha tenido que hacer frente a distintos frentes.

El destino de Rick Grimes

Desde que abriera los ojos por primera vez en el hospital de King County (Atlanta) tras despertar del coma, el oficial de policía ha sido el único personaje presente en cada una de las temporadas de 'The Walking Dead'. Sin embargo, el pasado mes de mayo, medios especializados como Entertainment Weekly y Deadline sorprendían mediante una noticia que aseguraba que el destino del sheriff Rick Grimes estaba cerca de llegar a su fin.

Ambos medios coincidían en que Andrew Lincoln había decidido abandonar la serie tras la novena temporada. Una noticia que confirmaría el actor semanas más tarde durante la Comic-Con de San Diego: "Esta será mi última temporada interpretando a Rick Grimes". Desde entonces, los responsables de la serie han estado preparando un final a la altura del personaje, que se producirá el próximo domingo.

El adiós de Andrew Lincoln

Al mismo tiempo, Andrew Lincoln también ha querido dedicar una emotiva despedida tanto a su personaje como a la ficción a la que ha estado ligado durante la última década. Todo ello a través de una carta, a la que han tenido acceso varios medios especializados como Comic Book.

"Gracias por venir con nosotros a este viaje. Por los nueve años de miedo, angustia, ira y, seamos sinceros, tripas que habéis soportado al superar estos 115 episodios y sumando. Y por los servicios al periodismo que van más allá de cualquier nivel civilizado de resistencia humana.

A pesar de su gran volumen de muertos vivientes, esta es en realidad una historia continua sobre lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Personas sin nada en común descubriendo que lo tienen todo en común. Unidos en su búsqueda de humanidad y de un lugar al que llamar hogar. Una historia que, quizás, tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos.

Ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera, y durante la mayor parte de esta década, la aventura más grande de mi vida profesional. Esta temporada la siento como la serie de la que me enamoré hace tantos años, y el mundo al que siempre nos dirigimos cuando terminamos el primer episodio.

Según mis propios cálculos aproximados, he matado a más de 400 zombis durante el Apocalipsis. Perdí un caballo y encontró un caballo. Perdí a una chica... y aquello no salió bien. Una vez me comí a un perro. Llevé un poncho de carne dos veces. Escapé de un montón de caníbales inconformistas. Sin mencionar que me dispararon dos veces, me golpearon con un bate de béisbol, me apuñalaron tres veces, le mordí la garganta a un hombre (lo siento, eso era raro, y sabía a pollo), y a mis botas de vaquero le cambiaron la suela... 12 veces.

Comenzamos como una película independiente, y años más tarde se convirtió en un acrónimo de tres letras (wtf?). Y en el camino, tuvimos el placer único de conocer a entusiastas de los zombis por todo nuestro hermoso planeta azul. Desde Tokio hasta Trinidad, la gente se ha unido por su amor a esta historia de supervivencia ... y al cabello extraordinariamente delicioso de Norman Reedus.

Ha sido un viaje salvaje, moldeado por la relación entre la serie y los seguidores de la serie, y en gran parte vosotros sois buenas personas de la prensa. Espero seguir vuestra cobertura de la serie y de mis amigos en Atlanta durante las próximas temporadas: lo que han planeado es bastante increíble.

Así que gracias. Por todo esto. Para lo bueno, para lo malo...y, por supuesto, no tendríamos una prensa libre sin lo feo. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo. Mantened la calma y llevad un machete rojo".