Rapapolvo de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2018': "La hostia va a ser guapa"

La desgana con la que afrontan los concursantes de 'OT 2018' la grabación del disco de cada gala no está sentando nada bien al claustro de profesores. Recibieron un toque de atención por parte de Mamen Márquez, directora vocal y profesora de Técnica vocal. Pero nada que ver al rapapolvo que les ha echado Noemí Galera, directora de la Academia, este mismo lunes.

"No he visto nunca enfadada a Mamen. Jamás. Y que suba ayer a daros un toque de atención a mí me deja bastante hecha polvo, cosa que no vi que os pasase a vosotros", ha empezado. "'OT' os puede asegurar que grabareis un CD cada semana, pero una vez salgáis por esa puerta, ya veremos quiénes de vosotros pueden grabar un disco, porque a lo mejor salís y no os conoce nadie. Ni siquiera los que estén aquí tres meses”.

Y ha continuado: "Tener una carrera musical es dificilísimo y si yo soy un productor discográfico y veo a 12 personas que tiene que subir su profesor a llamarles la atención porque bajan a grabar con una desgana que 'pa qué'... pues a lo mejor se me quitan las ganas de grabar con esa gente".

"Si no hay trabajo serio nos vamos a la mierda"

Noemí Galera también les ha hablado sobre la firma de discos que harán este fin de semana: "El sábado saldréis y os encontraréis con los fans. No sé si habrá mil, dos mil personas o nadie. Porque a lo mejor salimos y no hay nadie. Lo bueno de la tele es que llegas a la gente muy rápidamente, pero cuando se apagan estos focos, en quince días nadie sabe quién eres. Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión, nos vamos a la mierda".

"Despertad. Dejad de pensar en el Bernabéu, en una gira... Si viene, perfecto. Pero preocupaos por el ahora. Nadie os asegura una gira. Los del año pasado tuvieron muchísima suerte. Ojalá todos tuvierais una carrera discográfica, pero no va a ser así".

Para zanjar el tema, Noemí les ha vuelto a insistir en la grabación del álbum: "No podemos bajar sin sabernos la melodía. ¿Para qué enseñamos? Bajáis como si fueseis a hablar con la psicóloga. Cuando salgáis y os deis la hostia monumental recordaréis que teníais un estudio de grabación aquí y bajabais como si nada. La hostia va a ser guapa. Y yo no voy a estar ahí recogiendo los pedazos, pero mi obligación es avisaros".