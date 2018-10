Las posibles causas del accidente aéreo de Lion Air en Indonesia

El accidente del avión de la compañía ‘low cost’ Lion Air el pasado lunes en Indonesia ha dejado muchos interrogantes. En el vuelo anterior al siniestro, se había detectado una avería en el motor del Boeing 737 Max 8 de la aerolínea. Tras seis horas de reparación y el beneplácito de Lion Air, se inició el vuelo que supuestamente ha acabado con la vida de 189 personas.

Trece minutos después del despegue se producía la tragedia, el avión Boeing 737 Max 8 se estrellaba en el mar de Java. Durante ese periodo, según la web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, se produjeron cambios inusuales de altitud y velocidad.

En el inicio del vuelo se produce la primera anomalía. Dos minutos después del despegue el avión alcanza los 2.000 pies, descienden 500 pies, gira a la izquierda y vuelve ascender otra vez hasta alcanzar los 5.000 pies. En los momentos finales, el avión gana velocidad y llega hasta los 345 nudos, unos 640 kilómetros por hora antes de que su rastro se pierda en el radar cuando volaba a 3.650 pies. "Iban bastante más rápido de lo que normalmente se espera", ha dicho un piloto de otra aerolínea.

Dos pescadores que vieron el accidente relatan que el avión se balanceó ligeramente y cayó sin hacer ruido, casi de forma horizontal con la parte delantera ligeramente inclinada. “Cuando impactó contra el agua se escuchó el sonido de una explosión y se alzó una columna de humo”, concluyen.

Comportamiento extraño en el vuelo anterior

Estos movimientos inusuales también fueron detectados en el vuelo anterior del domingo. Según FligthRadar24, tras despegar de la localidad de Denpasar, en la isla de Bali, la aeronave experimentó variaciones inusuales durante los primeros minutos del vuelo, como un descenso de 875 pies en 27 segundos cuando lo que correspondía era un ascenso, antes de estabilizarse y volar hasta aterrizar en Yakarta.

La altura a la que se realizó el vuelo añade más dudas sobre el estado del avión. Voló a una altitud de 28.000 pies y no a 36.000 pies, la altura habitual para la ruta Denpasar-Yakarta. Dos pasajeros publicaron mensajes en Instagram quejándose de problemas con el aire acondicionado y con las luces en cabina, además de un retraso de tres horas en el vuelo.

"Estaba enfadada porque, como pasajero que ha pagado su billete, tengo todo el derecho a cuestionar la seguridad del avión", ha afirmado uno de los pasajeros de ese vuelo a la presentadora de televisión indonesia Conchita Caroline. La mujer ha dicho que se escuchaba un ruido "extraño" de motor en el despegue y que continuó durante el vuelo.

Pilotos e ingenieros consultados por Reuters dicen que los datos de FlightRadar24, aunque no son concluyentes, sí que podrían apuntar a una anomalía en el sistema estadístico del tubo de Pitot. Este sistema se usa para medir la presión y generar los datos de altitud y velocidad que se envía a los sistemas de aviónica y computación.

Seis horas y media para reparar el avión

Tras el accidente, el consejero delegado de Lion Air, Edward Sirait, contó a la prensa que la aeronave había tenido un problema técnico en el vuelo anterior y subrayó que se resolvió "de acuerdo con el procedimiento", sin explicar qué es lo que sucedió.

El vuelo de Denpasar a Yakarta aterrizó a las 22.55 horas el domingo, por lo que los ingenieros dispusieron de seis horas y media como máximo para hacer los controles previos para el vuelo desde Yakarta a Pangkal Pinang, que despegó a las 6.20 horas y se estrelló trece minutos después.

Sirait defiende que su compañía opera once aviones del mismo modelo, un Boeing 737 Max 8, y subraya que los otros aviones no han tenido ese problema. Además, ha asegurado que no planean dejar en tierra el resto de la flota de Boeing 737 Max 8.

Historial de averías por fallo del Pitot

La tragedia del vuelo JT 610 se produce cuatro meses después de que la Unión Europea (UE) levantara la prohibición que había impuesto en 2007 a todas las aerolíneas indonesias para volar a Europa por incumplir las normas de seguridad comunitarias.

En julio, un avión de Malaysia Airlines despegó de la ciudad australiana de Brisbane sin quitar las coberturas de los tubos de Pitot, lo que llevó a los pilotos a aterrizar siguiendo los datos de la torre de control y con el altímetro. El incidente se saldó sin heridos.

En 2009, un avión de Air France se precipitó en el océano Atlántico después de que se congelaran las sondas Pitot. Las 228 personas que iban a bordo murieron en el siniestro aéreo.

Un día después del accidente del avión de Lion Air, las autoridades indonesias siguen con sus labores de rescate. De momento han recuperado varios fragmentos de cadáveres y trabajan con la hipótesis de que todas las personas que iban en la aeronave fallecieron en el siniestro.