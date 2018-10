'El Intermedio' presenta el 'facha-rap' de Franco: "Soy un ser inmortal"

Por el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo la exhumación de Franco. Tras semanas de debate y declaraciones, el Gobierno prevé hacerlo antes de Navidad, "a pesar de las amenazas recibidas". Sin embargo, todavía no hay una fecha establecida. Mientras llegan a un acuerdo, 'El Intermedio' alberga "temporalmente" el 'cadáver embalsamado' de Francisco Franco.

Así lo daba a conocer El Gran Wyoming el pasado mes de septiembre, cuando introducía a la audiencia a este nuevo personaje, que se ha convertido en un recurrente: "Creo que se sentirá muy a gusto, se encuentra en un polígono alrededor de algo que siempre le ha gustado mucho, ¡cunetas!". Después de varias semanas, el muñeco que representa al dictador se ha modernizado hasta el punto de comprender las tendencias actuales.

Así es 'Lil Frank'

Durante el programa emitido este lunes, Dani Mateo ha explicado que "el caudillo lleva el flow en sus venas", lo que le ha permitido adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, el humorista considera que esta actitud "rebelde y contestataria" viene de hace mucho: "'Lil frank' ya tenía swag desde bien jovencito".

A continuación, Mateo explicó que Franco llegó a ser el rapero con el mejor freestyle del bando nacional. Tras su éxito, decidió montar una 'crew' con sus "amiguetes" MC Hitler y Mussolini King, que sería conocida en todo el mundo como 'Los dictadores del verso'. Como muchos otros raperos, tanto Hitler como Mussolini dejaron este mundo antes de tiempo. Mientras tanto, Franco comenzaría una exitosa carrera en solitario que duraría 40 años.

Make Spain great again

Después de presentar la faceta más artística de Franco, el programa ha presentado el 'facha-rap'. Una canción, creada por el también humorista Álvaro Carmona, mediante la que Franco afirma estar de vuelta para volver a poner orden en España: "Me habéis desenterrado porque os queríais librar de mí y al final, voy a quedarme en el puto centro de Madrid".

Durante esta canción, 'Lil Frank' denuncia que el país ha perdido su orgullo. Todo ello debido a políticos "blandengues" y un rey "calzonazos" que no es capaz de mantener a España como lo hizo él. Sin embargo, afirma estar de vuelta para que España vuelva a ser great again, en referencia al lema de Donald Trump 'Make America Great Again'.