Enrique Tenreiro: "No ha sido por vengarme de Franco sino para unir a las dos España"

Con miedo a contestar el teléfono por los insultos que dice recibir (también alguna que otra felicitación) y recién salido del cuartel de la Guardia Civil, el artista gallego Enrique Tenreiro sabe que será juzgado acusado de un delito contra el patrimonio. Contesta mientras va en un coche desde el Escorial no sabe si hacia Madrid o hacia Galicia, con las manos aún manchadas de pintura roja que no le sale a pesar de habérselas lavado con gasolina. "Quiero limpiármelas, no deseo que crean que soy un asesino", asegura preocupado también por las manchas en su ropa.

¿Por qué ha realizado esta acción?

Pensé que era una forma de reconciliar a las dos España. Hay una España que esta dolida porque le robaron, entre otras cosas, la libertad de sus padres y sus abuelos. Y pensé que era una forma, a nivel artístico de pedir una reconciliación. Un pequeño desagravio que no va contra Franco ni contra la Iglesia. Iba a pintar arriba por la libertad y abajo por la reconciliación pero no quise manchar las letras de Franco para que no creyeran que era algo...y sólo puse la palabra libertad. No era para vengarme de Franco.

¿Cuándo pensó en pintar la lápida?

Llevaba tiempo en ello. Desde junio había pensado el ello. Y como estaba un poco nervioso porque creía que la acción iba a ser importante y además tenía miedo a que lo quitaran cualquier día, pensé que era la oportunidad. Fue complicado porque fue justo antes de la misa (de las 11:00), había dos curas, cuatro guardias de seguridad, varios seguidores de Franco de rodillas y rezando. Pensé: ¡ahora o nunca! Eso sí, actué sólo.

¿Tiene miedo de ser acusado de provocador?

Tengo miedo a otras cosas. Hombre, yo lo he hecho por mí también. Yo he provocado en muchas de mis intervenciones y es verdad que esta acción es un "tambor de resonancia" mucho mayor. Pero yo no lo he hecho por eso. Había un componente de hacer pensar a la gente. Yo tengo un abuelo republicano cuyo hermano era diputado, amigo de Picasso y de Azaña, escribía en el Diario El Sol. Y tengo otro abuelo franquista, que fue militar de Franco. Pienso que soy el candidato perfecto para pedir la reconciliación nacional porque tengo a las dos España dentro.

¿Crees que debe salir del Valle de los Caídos el cuerpo de Franco?

Creo que sí. Al fin y al cabo, lo hicieron presos entre los que estaba Gila, por ejemplo. Sólo por ello y porque les pagaban una peseta al día, creo, debe ser sacado de allí. Porque claro es un monumento hecho para lucirse un dictador.