La jugada que decidió el pase de River a la final de la Libertadores

🇧🇷❌🇦🇷 NO DUELO BRASIL vs ARGENTINA, dessa vez melhor para os \'hermanos\'...



Confira, na NARRAÇÃO monstruosa de @marcodevargas, tudo o que rolou de melhor no duelo que definiu o primeiro finalista da #LIbertadoresFOXSports! VAR, gol polêmico, pênalti o fim e mais! pic.twitter.com/QRKpU64Dg3