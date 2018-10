Hugo Sánchez le manda un mensaje a Florentino Pérez

Mientras Santiago Hernán Solari acumula sus primeras horas como entrenador del Real Madrid, la situación del banquillo madridista sigue sin estar clara. Si bien el club sigue abierto a la opción de contratar a otro técnico, la opción de que el argentino continúe sigue siendo una baza real.

Mientras tanto, algunos entrenadores del mundo del fútbol se "dejan querer". Uno de ellos es Hugo Sánchez, el cual envió un mensaje a Florentino Pérez en la ESPN de México: "Estoy listo".

"El Real Madrid está buscando entrenador y éste debe ser de un perfil muy similar y muy parecido a lo que los jugadores desean, porque estar en ese vestuario... es muy complicado. Debe ser de un estilo parecido a Vicente Del Bosque", explicó el mexicano.

El cual dejó claro que en el equipo blanco los entrenadores que funcionan son los que tienen mano izquierda. "Tratar con los mejores del mundo es muy difícil, lo digo por experiencia propia. El hecho de ser muy severo, muy estricto... eso no encaja en el Real Madrid. Sí encaja la disciplina, la alegría, el diálogo, la justicia deportiva... así que Vicente Del Bosque o Carlo Ancelotti cumplen ese tipo de perfil".

Para finalizar, Hugo Sánchez habló de Zinedine Zidane y de lo importante que es que un etrenador tenga el respeto futbolístico del vestuario y, de paso, ofreció su candidatura. "Zidane es el último ejemplo de perfil de entrenador que debe estar buscando el Real Madrid. El liderazgo es importante, porque si los jugadores no tienen admiración por ese entrenador, pues él ya demostró en el campo lo que le quiere transmitir a los jugadores. En poco tiempo ganó muchos títulos y los jugadores quieren alguien a quien respetar y admirar, y ahí hay pocos en el mundo. Yo se lo digo a Florentino Pérez, estoy listo. Si me llama, ya sabe donde localizarme, estoy preparado y capacitado para ello. Si no, que sigan buscando. Florentino, aquí te espero".