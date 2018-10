Rivera rechaza el ofrecimiento de Sánchez para negociar los Presupuestos

Ni 24 horas ha tardado la dirección de Ciudadanos en contestar rechazando la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negociar con la formación naranja los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Sánchez hizo este martes esta invitación a Albert Rivera (y también a Pablo Casado) desde Valencia casi al mismo tiempo en el que éste decía con rotundidad que votará “con las dos manos” en contra de estas cuentas a las que calificaba de ‘fake’.

Tras escuchar el ofrecimiento del jefe del Ejecutivo, fuentes de la dirección de Ciudadanos rechazaban el mismo basándose en dos ideas. Por un lado, estas cuentas, tal y como están planteadas a través del pacto alcanzado con Podemos, “son malas para los españoles”. Ciudadanos dice que no negociará nada que suponga una subida de impuestos o “machacar” a los autónomos y a la “clase media trabajadora”, término muy utilizado por el partido de Rivera.

Pero, por otro, indican las mismas fuentes, “Ciudadanos no se sentará a pactar con quien sí lo ha hecho con personas que están en la cárcel”, en referencia a la reunión mantenida por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners.

Informe jurídico

No sólo no negociará los presupuestos, sino que además, Ciudadanos quiere impedir que se puedan aprobar “con todos los instrumentos y herramientas” que estén a su alcance. De momento, las cuentas públicas no están publicadas, ni siquiera el anteproyecto de Ley ha pasado por Consejo de Ministros, pero Ciudadanos avanza que tratará de bloquear su entrada en el Congreso de los Diputados.

Y para ello, una vez que los Presupuestos lleguen a la Cámara Baja solicitarán un informe a los letrados de la misma para que concluyan sobre su “legalidad o no”. En concreto, en Ciudadanos consideran que hay una “laguna legal” ya que este partido sospecha que no se pueden tramitar unas cuentas públicas en el Congreso sin que se haya aprobado una senda de déficit específica para las mimas.

Actualmente, la senda de déficit aprobada es del 1,3% y está referida a los presupuestos de 2018 y en Ciudadanos quieren saber si es “totalmente legal” que pueda aplicarse no para prorrogar los Presupuestos, sino para unos totalmente nuevos.