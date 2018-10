Dani Mateo responde al tertuliano de TV3 que aseguró que el origen de Halloween está en Cataluña

¿Pensabas que Halloween es una tradición americana? Pues ojo, porque según el tertuliano Quico Sallés, colaborador de TV3, esta celebración moderna tiene su origen en Cataluña. "Si os digo que la calabaza es un modelo copiado de cómo se celebraba todos los Santos en Osona y el Ripollès algunos me llamarán supremacista", afirmó en el programa 'Preguntes freqüents'.

Y explicó: "Alguien de Gurb debió trasladar esta costumbre a Irlanda o a Escocia y de aquí pasó a los Estados Unidos. La costumbre de vaciar una calabaza y poner una vela dentro se hacía ya en la llanura de Vic en el siglo XVIII y el siglo XVII".

Lógicamente, las reacciones sobre las palabras del colaborador de la televisión catalana no se hicieron esperar en redes sociales:

Es increíble el grado de estupidez que estamos logrando en los últimos tres días, entre la señora con flecos saltando como una posesa el faqs de tv3 diciendo que el halloween es catalán y la consellera de cultura diciendo que los españoles nacidos en Catalunya — P. Casals (@PcsctPablo) 31 de octubre de 2018

Joder con los catalanes lo han inventado todo! xD En serio se creen lo que dicen? https://t.co/9F7uYdNuTP vía — retro_gamer (@segaforever30) 30 de octubre de 2018

Que no os enteráis, incultos. HALLOWEEN es un invento catalán. Si lo dice Tv3, así es. pic.twitter.com/2ceNwKNW5S — Español Catalán (@Espanol_ctlan) 29 de octubre de 2018

Tampoco las declaraciones de Dani Mateo, que haciendo gala de su particular humor, respondió al periodista en 'El Intermedio'. "Los catalanes somos los culpables de crear algo tan tedioso como el 'procés', pero para compensar también inventamos la fiesta más divertida de esta epoca del año: Halloween", bromeó el cómico, haciéndose eco de las palabras de Quico Sallés en TV3.

"Pero no solo fuimos los primeros en celebrar Halloween. Cataluña es la cuna de otras festividades internacionales. Por ejemplo, el Año Nuevo chino. De chino tiene poco, lo inventamos en Castelldefels. También tenemos el orgullo de haber creado una de las figuras más queridas en el mundo entero: Papa Noel es catalán. De la mente de un catalán también salió el Oktoberfest. Y no sólo eso, el Ramadán también es 'made in Cataluña'".