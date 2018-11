Mapa Teatro en el Reina Sofía, una reflexión sobre el medio ambiente

Antes de comenzar lo primero es presentar a Mapa Teatro. Un grupo de artistas colombianos que hace 35 años decidió empezar a hacerse preguntas. Lo explica Heidi Abderhalden, una de las hermanas fundadoras del proyecto (son tres, junto a Elizabeth y Rolf). Con sede en Bogotá, Mapa Teatro ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en un laboratorio de artistas que, dentro del ámbito de las artes vivas, trabaja con todo tipo de lenguajes y disciplinas. "A diferencia de un grupo de teatro tradicional nosotros no tenemos un repertorio, no preparamos montajes teatrales. Lo que hacemos es un proceso de inmersión sobre preguntas que nos afectan profundamente, tanto de nuestro país como a nivel global".

Heidi nos habla del trabajo que han realizado en el proyecto La anatomía de la violencia en Colombia. "Durante diez años lo que hemos hecho ha sido preguntarnos sobre la violencia y la guerra en Colombia, cómo ha afectado al ámbito de lo público y lo privado, y su relación con la fiesta en nuestro país. Cómo las fiestas públicas se convirtieron para los actores del conflicto armado en lugar de ataque a la población civil. Son muchas las masacres que se han producido en las fiestas patronales. Nuestro proceso ha sido de observación y afectación de una realidad que producen unos resultados -como ellos definen- poético-políticos".

MUSEO REINA SOFÍA

Mapa Teatro utiliza todo tipo de medios, pueden ser instalaciones, intervenciones urbanas o performances, y a partir de ahí construye sus propias ficciones. Etno-ficción, así es como han llamado al proyecto que han creado de manera específica para el museo Reina Sofía. Lo han hecho mezclando lo real y lo irreal, partiendo de la propia historia del edificio como Hospital General y de la Pasión de Madrid, fundado en el siglo XVI por el rey Felipe II, que no sólo acogía enfermos, también a los más pobres y marginales de la ciudad. Fue en el siglo XVIII y tras la construcción de un nuevo edificio, cuando Fernando VI ordenó que fueran las limosnas de la Familia Real y el oro procedente de las Indias las que sirvieran para financiar el centro. Ésta ha sido la excusa que Mapa Teatro ha utilizado para intervenir algunas de las zonas menos transitadas del museo convirtiéndolas en una mina tradicional.

La propuesta empieza en una sala de la primera planta, presidida por un gran atlas, y continúa por las escaleras del edificio hasta acabar en el conocido salón de Bóvedas, los sótanos donde hace siglos ingresaban a los que llamaban dementes o faltos de juicio. Un cartel advierte al visitante que apenas hay luz y ahí empieza un recorrido en el que Mapa Teatro se sirve de todo tipo de elementos y proyecciones, repartidas por las cinco plantas del edificio, para recrear la sensación de ascenso en una mina.

Colombia es el tercer país más contaminante del mundo por minería, recuerda Heidi. "Nos afecta el tema de la minería, nos afecta el deterioro del medio ambiente. Por eso, pensamos que era un tema muy pertinente y decidimos retensar el arco con el pasado". La investigación de Mapa Teatro nos lleva hasta la región aurífera de Caldas, en Colombia, a donde Carlos III envió a dos ingenieros encargados de modernizar y hacer más rentables aquellas minas. Uno de ellos fue diagnosticado con lo que en la época se conocía como fiebre del oro y tuvo que regresar a España, donde fue recluido en aquella sala de Bóvedas del hospital. ¿Pero qué es real y que no?, ¿que buscáis provocar en el espectador?. No puedo responder a esa pregunta, nos dice Heidi, "ya he dado todos los elementos para que sea el espectador el que decida". "Yo no grito para provocar en el espectador lo que yo quiera, el espectador tiene que decidir cómo se siente provocado por lo que está viendo. O no".