Rafael Nadal es seria duda para la Copa de Maestros

La participación de Rafael Nadal en la Copa de Maestros está en el aire. La decisión se tomará en los próximos días en función de cómo evolucione el tenista del problema abdominal que le obligó a renunciar a jugar el Másters de París-Bercy y hace que sea una incógnita que pueda acabar la temporada en la pista. Tal y como ha informado SER Deportivos, el propio tenista no tiene claro que pueda en Londres y resolverá la duda que se resolverá en los próximos días en función de si desaparecen las molestias y le permiten entrenar con normalidad para preparar la cita. El hecho de tener una sobrecarga y forzar puede conllevar una rotura muscular lo que supondría un mayor problema de cara a recuperarse para preparar la próxima temporada por lo que en los próximos días tomarán una decisión si no remiten dichos problemas. El propio tenista no ve seguro que pueda jugar el torneo pero tampoco se descarta al no haber una lesión que se lo impida por lo que todo dependerá de las sensaciones que tenga en los próximos días.

Las lesiones han obligado a Rafael Nadal a perderse cinco ediciones de la Copa de Maestros desde 2005. De hecho, el primer año que se clasificó ya tuvo que renunciar por una lesión en el empeine del pie. También se perdió las ediciones de 2.008, 2.012, 2.014 y 2.016. Además, el año pasado participó pero se retiró tras perder el primer partido de la fase de grupos.

El manacorí perderá este lunes el número uno de la ATP en favor de Novak Djokovic tras su renuncia y la victoria del serbio en su estreno.