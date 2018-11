El PP 'ficha' a Juan José Cortés tras el apoyo del padre de Marta del Castillo a Vox

"Es para mí un honor anunciar que Juanjo Cortés ha decidido afiliarse al PP. Es un referente, un ejemplo de lucha cívica y moral que lidera la sociedad civiil para que se mantenga la prisión permanente revisable". De esta forma, el presidente del PP, Pablo Casado, anunciaba la incorporación del padre de Mari Luz Cortés, la niña que fue asesinada hace 10 años en Huelva. Casado lo anunciado en un mítin en esta misma ciudad y con Juan José Cortés presente.

"Siempre desde un segundo plano, desde su propia independencia y, muy a pesar suyo, por la desgracia que sufrió, ha liderado a la sociedad civil en una petición, un reclamo, un ruego para que se mantenga la prisión permanente revisable y que no se le otorgue beneficios penitenciarios e incluso se excarcele a criminales no arrepentidos que puedan reincidir", ha dicho Casado de Cortés. "El hecho de que la sociedad civil se implique en el PP es fundamental y para mi es un honor que Cortés se afilie a nuestro partido, eres un ejemplo de ejemplo de lucha civil y de moral en favor de las víctimas", ha añadido.

"He decidido afiliarme por afianzar mi confianza en el partido después de nueve años de estar con ellos, a su lado, creo que es el momento de escenificar el compromiso que hay por ambas partes, esa apuesta por la prisión permanente revisable y porque las condenas en España sean justas y equiparables", ha afirmado Cortés después del acto.

Juan José Cortes no es el único padre de los que se mostraron favorables a la prisión permanente revisable que ha estado vinculado al PP. Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, se había mostrado cercano a los populares, pese a que estos días anunció su simpatía por VOX. "No voy a hacer declaraciones, no voy a entrar en política. La formación política VOX tendrá mi apoyo y asistencia a algún acto, siempre que mi trabajo y tiempo me lo permita", compartió en sus redes sociales el pasado 29 de octubre. "Ayudaré en todo lo que pueda, pero no seré candidato", comentó al diario 'El Español', diario que además informó que el padre de la niña no se afiliaría a este partido.

Al 'fichaje' de Antonio del Castillo por la formación de Santiago Abascal, anunciado en plena campaña de las elecciones andaluzas, Casado ha respondido con el anuncio en Huelva de la afiliación de Juan José Cortés. Hay que destacar que ambos partidos, tanto el PP como VOX, coinciden en su postura sobre la prisión permanente revisable.