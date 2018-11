El testamento vital: ¿fracaso, desinterés o falta de conocimiento?

Solamente un 0,6% de los españoles ha registrado de forma oficial el denominado documento de voluntades anticipadas con las instrucciones precisas que permiten informar a los equipos sanitarios sobre los cuidados y tratamientos que desean recibir en situaciones en las que no pueden expresar su voluntad. "De cara al momento del fallecimiento, las personas -y sobre todo los mayores de 65 años- se preocupan mucho más por dejar testamento económico de sus bienes. Sin embargo no son conscientes de que puede ser igual de importante dejar por escrito instrucciones de cómo quieren ser tratadas al final de la vida para evitar conflictos", explica María José Abraham, directora general de la Fundación Edad & Vida.

¿Qué es lo que puedo decidir?

En el documento jurídico la persona que firma un testamento vital puede decidir los cuidados que desea recibir en una situación de gravedad. Puede pedir que no haya "encarnizamiento" médico, que no le tengan conectado a medios artificiales, que no le reanimen, etc. Puede decidir si quiere estar en el hospital o en casa, si dona órganos o qué hacer con sus restos mortales en caso de fallecimiento. Además el documento de voluntades anticipadas prevé, además, la designación de un representante que hará las veces de interlocutor ante el médico o el equipo sanitario y velará porque se cumpla la decisión de la persona que ha dejado por escrito su voluntad, en caso de que no conserve capacidad o posibilidad de expresarse.

El desconocimiento, la principal causa

El principal motivo por el que los ciudadanos no redactan documentos de voluntades anticipadas es el desconocimiento. A pesar de las ventajas de anticiparse a esta situación, en enero de 2018 sólo había 247.776 inscritos en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El 59% son mujeres. Los más previsores son catalanes, navarros y vascos, y los menos, extremeños, gallegos y murcianos. Por grupos de edad, el 50% del total de los declarantes es mayor de 65 años y solo un 16% de los españoles de entre 31 y 50 años ha tomado la decisión de comunicar su voluntad a través del registro de cada comunidad autónoma. Con el objetivo de informar a la población de esta opción, la Fundación Edad&Vida, en colaboración con la Fundación Mémora, ha lanzado la campaña "Tu decisión hasta el final", que ofrece una guía online para promover el conocimiento y el uso de la declaración de voluntades anticipadas.