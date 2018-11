'Los Javis' regresan arrepentidos a 'OT' y con un aviso para los concursantes

Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como 'Los Javis', regresan a la Academia de Operación Triunfo tras la marcha de Itziar Castro. La pareja de directores de cine vuelven, con cierto punto de arrepentimiento, al puesto que dejaron al comienzo de la presente edición: "La cagamos al salir de 'OT' por cobardicas".

De esta manera, los concursantes de Operación Triunfo tendrán nuevos profesores de interpretación. Famous, Natalia, María, Alba Reche y compañía han saltado de alegría al conocer el relevo por el despido de Itziar "por no haber conseguido los objetivos a pesar de su entrega y profesionalidad", según un comunicado leído por la directora de la Academia.

La euforia estuvo precedida de un duro mensaje que entonó Noemí Galera donde también señalaba, haciendo un símil futbolístico, que decía que "cuando no llegan los resultados se prescinde del entrenador como revulsivo para el grupo y esto no exime a los jugadores de su responsabilidad".

Los abrazos se sucedieron tras la salida de 'Los Javis': "Nos sale mal venir en un momento complicado. Es una decisión que hemos tomado con Noe, con la dirección del programa y con Itziar". "Vamos a ir poco a poco intentando ayudaros a que mandéis y encontréis lo que queréis ser vosotros (...) Queremos que hagamos pandilla y se escuche vuestra voz", continuó Ambrossi.

El dúo de profesores, que aseguraron que para ellos es como si fuera su "primer día", reflejaron su equivocación por no haber estado desde el comienzo de la presente edición. "Siento que no haber estado desde el principio por nuestra parte ha sido una cagada por cobardicas porque creíamos que no podríamos con todo", señaló Ambrossi.

"Nos hemos bajado de un barco del que nunca nos debimos haber bajado", concluyeron.