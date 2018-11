Deulofeu: "Tal vez mi estilo es más similar al del Real Madrid"

Gerard Deulofeu, actual jugador del Watford y ex del Bacelona, ha asegurado que no tiene intención de volver al club blaugrana y afirma que su estilo es más similar "al del Real Madrid o Manchester City".

El jugador es contundente. Después de sus dos intentos de jugar en el Barça, su falta de titularidad le llevaron a buscar más minutos fuera de la liga. Durante una entrevista con el Watford Observer fue muy claro con su posible retorno: "No volvería al Barcelona. Lo hemos intentado dos veces y ninguna ha funcionado. No quiero que haya una tercera, es demasiado duro".

"Empecé con nueve años, pero a veces no sientes que estás como en casa. Por eso no quiero volver. Hace un año que me fui y no quiero volver", explicó.

También habló de cómo le afectó que en sus inicios se le comparase con Leo Messi. "Era muy difícil, cuando era joven era terrible porque todos los días los medios decían que era el nuevo Messi y eso no es bueno para un jugador joven".

Más similar al Madrid o el City

Además, el jugador que ya ha pasado por el Milan, Everton y Sevilla, también explicó en qué estilos de juego se siente más cómodo. "Soy ex del Barcelona, pero tal vez mi estilo es más similar al de un jugador del Real Madrid o Manchester City".

"No me quedé en el Barça porque jugar es muy difícil y no tuve la oportunidad, no conté con la confianza del Barcelona. Pero estoy en el Watford y todavía soy joven" concluyó.