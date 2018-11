Torra y ERC rechazan apoyar las cuentas de Sánchez pese al escrito de la Abogacía

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este viernes que los partidos independentistas retirarán el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y no aprobarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que considera que no ha hecho ningún gesto como él mismo le pidió hace un mes.

"Presidente Sánchez, el pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo. Le decimos que no votaremos los Presupuestos", ha afirmado en el acto en apoyo a los presos junto a la cárcel de Lledoners, tras saberse las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los procesados por el 1-O.

Durante el Debate de Política General, Torra dio a Sánchez un ultimátum de un mes para plantear una propuesta de referéndum pactado, y considera que el plazo ya se ha agotado. "Siempre seguiremos con la bandera del diálogo pero no votaremos nunca estos presupuestos".

ERC no apoyará las cuentas

En una línea parecida a la mostrada por el president de la Generalitat han apuntado desde ERC. El vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de los republicanos, Pere Aragonès, ha afirmado que el Gobierno central no ha hecho ningún gesto sobre los presos soberanistas. "A ningún gesto ni movimiento por parte del Gobierno, es imposible un gesto o movimiento por nuestra parte".

En declaraciones a los medios este viernes junto al líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, Aragonès ha criticado que Sánchez "no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy", por lo que asegura que ERC no hará ningún movimiento para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sobre que la Abogacía del Estado no atribuya a los procesados rebelión, Aragonès ha asegurado que "es un cambio de gradación, pero no un cambio en el contenido material de la acusación".

El dirigente de ERC ha tachado de farsa el juicio sobre el proceso independentista y ha alertado de que, con esta petición de penas, la justicia española "se confirma como la vergüenza de la Europa democrática". "Cuantos más años de prisión pidan, mayor será nuestra fuerza y nuestra determinación para culminar nuestros objetivos", ha advertido.