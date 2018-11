El Consejo Episcopal de Madrid analiza la inhumación de Franco en la Almudena

Según ha podido saber la Cadena SER, el arzobispo de Madrid ha reunido esta semana al Consejo Episcopal de la archidiócesis durante varias horas para hablar, entre otras cosas, de su posición respecto a la exhumación e inhumación de Franco. Un encuentro en el que Carlos Osoro insistió en recordar que la responsabilidad del destino final de esos restos del dictador no depende de la Iglesia.

Fue una reunión muy larga, de casi siete horas que se celebró el pasado miércoles en el palacio arzobispal en plena polémica por la inhumación de Franco. Fuentes del arzobispado han confirmado a esta redacción que el cardenal Osoro informó al Consejo Episcopal, que es como el Consejo de Ministros de la diócesis, de la situación y de la postura de la Iglesia Católica.

Y lo hizo después de la audiencia en el Vaticano de la vicepresidenta Carmen Calvo y sus declaraciones sobre el acuerdo alcanzado con Roma para impedir que Franco sea enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena en pleno centro de Madrid. Carmen Calvo señaló además en Hora 25, aquí en la Cadena SER, que es la Iglesia la que tiene que solucionar el problema si reciben los restos del dictador en la Almudena y debe cumplir la Ley de la Memoria Histórica que prohíbe la exaltación franquista.

El arzobispo Osoro reiteró a la veintena de vicarios y sacerdotes del Consejo Episcopal que es una decisión de la familia Franco y del Gobierno, que la Iglesia no tiene nada que dictaminar sobre el traslado del dictador a la Almudena y solo en el último paso dará cristiana sepultura. Pero las mismas fuentes recuerdan que no estamos ni mucho menos en esa fase porque todavía ni siquiera se ha llevado a cabo la exhumación en el Valle de los Caídos, por lo que no hay nada que hablar.