Audiencias prime time jueves

Antena 3

'El Hormiguero' (David Bisbal): 1.946.000 y 11,1%

'Cine': "Invasion a la tierra": 970.000 y 8%

Telecinco

'GH VIP: express': 3.714.000 y 21,3%

'GH VIP': 3.429.000 y 32,1%

La 1

'Cine': "Asesinato en la universidad": 1.611.000 y 9,7%

laSexta

'El intermedio: the very best': 1.099.000 y 6,3%

'Cine': "Como acabar sin tu jefe 2": 575.000 y 4,2%

Cuatro

'First dates': 959.000 y 5,5%

'Mentes criminales': 821.000 y 5,3%

La 2

'Documaster': 433.000 y 2,6%