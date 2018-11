La Abogacía del Estado pide doce años de cárcel para Junqueras por sedición

La Abogacía del Estado pide doce años de prisión por sedición y malversación de caudales públicos para Oriol Junqueras. Según ha sabido la Cadena SER, el escrito que hará público en los próximos minutos la Abogacía pide doce años para el exvicepresident después de que ayer trascendiese que acusaría por sedición y malversación y no rebelión como sí ha hecho la Fiscalía: el Ministerio Público pide 25 años de cárcel para Junqueras por rebelión.

LOS 18 ACUSADOS

Govern destituido

Oriol Junqueras: doce años de cárcel por sedición.

Josep Rull: once años de cárcel por rebelión

Jordi Turull: once años de cárcel por rebelión

Raül Romeva: once años de cárcel por rebelión

Joaquim Forn: once años de cárcel por rebelión

Dolors Bassa: once años de cárce por rebelión

Carles Mundó: siete años de cárcel por malversación y desobediencia

Meritxell Borràs: siete años de cárcel por malversación y desobediencia

Santi Vila: siete años de cárcel por malversación y desobediencia



Mesa del Parlament

Carme Forcadell: diez años de cárcel por rebelión

Joan Josep Nuet: multa de 24.000 euros por desobediencia

Lluís Corominas: multa de 30.000 euros por desobediencia

Anna Simó: multa de 30.000 euros por desobediencia

Lluís Guinó: multa de 30.000 euros por desobediencia

Ramona Barrufet: multa de 30.000 euros por desobediencia



Otros grupos

Mireia Boya: multa de 24.000 euros por desobediencia

Jordi Sànchez: ocho años de cárcel por rebelión

Jordi Cuixart: ocho años de cárcel por rebelión